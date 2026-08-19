کارنامه نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

کارنامه نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده توسط دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته شده در هریک از کدرشته محل های معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در نشانی اینترنتی https://srv۳.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doctor/Res_NAH_۱۴۰۵_DOC/krn قابل دسترسی است.

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

پذیرفته شدگان نهایی لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبت نام (علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه) از روز یکشنبه اول شهریورماه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود مراجعه کنند. پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

ثبت نام منحصراً در تاریخ های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعلام شده صورت می پذیرد و عدم اقدام پذیرفته شدگان در تاریخ یا تاریخ های تعیین شده برای ثبت نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. به پذیرفته شدگان توصیه می شود، اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به دقت مطالعه کنند.

در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا اطلاعات غلطی ارائه داده است و واجد شرایط نیست، قبولی وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

به اطلاع همه متقاضیان کدرشته محل های مربوط به دانشگاه علوم انتظامی امین می رساند، باتوجه به اعلام دانشگاه مذکور و طولانی شدن زمان مصاحبه متقاضیان، اسامی پذیرفته شدگان نهائی این دانشگاه، پس از وصول نمره مصاحبه و گزینش نهائی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

از آنجائی که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شدگان دوره های دکتری (Ph.D) امکانپذیر نیست، درخواست های متقاضیان در این خصوص قابل بررسی نخواهد بود.

آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ در جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و ۴۸ هزار و ۸۲۶ نفر برای انجام مرحله ارزیابی تخصصی و مصاحبه حداقل در یک کدرشته‌محل به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی شدند و در نهایت ۱۲ هزار و ۷۰۸ نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شده‌اند.