قاچاق دام در خراسان رضوی 89 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فروزانفر در جلسه قاچاق کالا و ارز استان با استناد به آمار پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: میزان کشف دام سبک قاچاق در استان طی شش ماه نخست سال جاری 740 راس گزارش شده است.

وی بر تقویت پلیس قرنطینه و گشت های مشترک اداره کل دامپزشکی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تاکید و اضافه کرد: این گشت ها نه تنها باید در نقاط مرزی و 16 بازار روز دام استان تقویت شود، بلکه نقاط انحرافی فاقد پلیس قرنطینه نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولید گوشت در کشور و پایین بودن آن در کشورهای همجوار اضافه کرد: این تفاوت موجب سودآور بودن قاچاق دام برای قاچاقچیان شده است.

وی اصلاح سیستم تولید و توزیع دام در کشور را موجب کاهش خود به خودی سود حاصل از قاچاق دام عنوان کرد و افزود: هرچند ظرفیت های صنعت دامپروری در خراسان رضوی و وجود بیش از یک میلیون راس دام، نیاز استان به واردات دام زنده و گوشت را به حداقل رسانده است.

وی ادامه داد: با ایجاد بسترهای لازم برای سالم سازی روابط تجاری با کشورهای همسایه می توان ضمن نظارت بر ورود دام سالم، نیاز کشور را از مبادی قانونی تامین کرد.

فروزانفر اظهار داشت: ایجاد نظام یکپارچه آماری در کشور در مورد میزان نیاز و تولید اقلام غذایی اساسی مانند گوشت می تواند مسئولان را در اتخاذ تصمیمات منسجم برای میزان واردات و صادرات این اقلام و ایجاد تعادل در بازار بیش از پیش یاری رساند.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری جلسات کارشناسی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مدیران ارشد استان منجر به ارائه پیشنهادهای راه گشا برای کاهش ورود و خروج کالاهای قاچاق به استان و تصویب آن در دور چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی شود.