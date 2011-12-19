۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

طی سال جاری/

قاچاق دام در خراسان رضوی 89 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از کاهش 89 درصدی قاچاق دام در این استان طی سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فروزانفر در جلسه قاچاق کالا و ارز استان  با استناد به آمار پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: میزان کشف دام سبک قاچاق در استان طی شش ماه نخست سال جاری 740 راس گزارش شده است.

وی بر تقویت پلیس قرنطینه و گشت های مشترک اداره کل دامپزشکی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تاکید و اضافه کرد: این گشت ها نه تنها باید در نقاط مرزی و 16 بازار روز دام استان تقویت شود، بلکه نقاط انحرافی فاقد پلیس قرنطینه نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولید گوشت در کشور و پایین بودن آن در کشورهای همجوار اضافه کرد: این تفاوت موجب سودآور بودن قاچاق دام برای قاچاقچیان شده است.

وی اصلاح سیستم تولید و توزیع دام در کشور را موجب کاهش خود به خودی سود حاصل از قاچاق دام عنوان کرد و افزود: هرچند ظرفیت های صنعت دامپروری در خراسان رضوی و وجود بیش از یک میلیون راس دام، نیاز استان به واردات دام زنده و گوشت را به حداقل رسانده است.

وی ادامه داد: با ایجاد بسترهای لازم برای سالم سازی روابط تجاری با کشورهای همسایه می توان ضمن نظارت بر ورود دام سالم، نیاز کشور را از مبادی قانونی تامین کرد.

فروزانفر اظهار داشت: ایجاد نظام یکپارچه آماری در کشور در مورد میزان نیاز و تولید اقلام غذایی اساسی مانند گوشت می تواند مسئولان را در اتخاذ تصمیمات منسجم برای میزان واردات و صادرات این اقلام و ایجاد تعادل در بازار بیش از پیش یاری رساند.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری جلسات کارشناسی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مدیران ارشد استان منجر به ارائه پیشنهادهای راه گشا برای کاهش ورود و خروج کالاهای قاچاق به استان و تصویب آن در دور چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی شود.

کد خبر 1487911

