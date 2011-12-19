تغییر موضع خاتمی در کمتر از یک ساعت/ عبدالله نوری به دنبال تاکسی خودش!

به گزارش خبرنگار مهر مراسم ختم مرحوم حاج محمد خلیلی اردکانی (داماد آیت الله خاتمی) عصر با حضور طیف وسیعی از چهره های اصلاح طلب در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

* در این مراسم تعدادی از وزرای دولت سید محمد خاتمی و چهره های نزدیک به وی از جمله علی یونسی، عبدالواحد موسوی لاری، محمدعلی ابطحی، بیژن زنگنه، مرتضی حاجی، احمد مسجد جامعی و عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، محمد هاشمی، محمدرضا عارف، معصومه ابتکار، مجید انصاری، محمدرضا خاتمی، محمد موسوی خوئینی ها، مرتضی مبلغ و برخی دیگر از چهره های سیاسی حضور داشتند.

* محمد موسوی خوئینی ها هنگامی که قصد ورود به این مراسم ختم را داشت و به یکباره در حلقه خبرنگاران قرار گرفت، گفت: "فقط خدا می تواند جواب شما خبرنگاران را بدهد! اجازه بدهید بروم فاتحه بخوانم." وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما پدر معنوی اصلاحات هستید و باید درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات اعلام موضع کنید گفت: "پس باید از من سئوال معنوی بپرسید."

* سید محمد خاتمی زمان پیاده شدن از ماشین وقتی با سئوالات خبرنگاران اصحاب رسانه در خصوص بحث تحریم و یا شرکت اصلاح طلبان در انتخابات روبرو شد در پاسخ گفت: انشاءالله در انتخابات شرکت خواهیم کرد و ابدا انتخابات را تحریم نخواهیم کرد و سپس به خبرنگاران گفت: بعد از پایان مراسم با شما گفتگو خواهم کرد.

* اما سید محمد خاتمی در فاصله کمتر از یک ساعت و تنها پس از شرکت در مجلس ختم و دیدار با دوستان و همکاران سابق موضع خود را تغییر داد. خاتمی که قبل از شرکت در مجلس ختم از حضور در انتخابات سخن گفته بود این بار در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: "البته بنده از طرف کسی اظهارنظر نمی کنم. فکر می کنم وقتی همه نشانه ها این است که نباید در انتخابات شرکت بکنیم بنابراین شرکت در انتخابات معنا ندارد. حرف بنده همان حرفی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زد و آن مبنی بر این بود که اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در انتخابات نامزد و لیست داشته باشند البته این به معنای تحریم انتخابات نیست." این سخن موجب بهت خبرنگاران شد چرا که دو سخن متضاد را از خاتمی شنیده بودند.

* غلامحسین کرباسچی یکی دیگر از چهره های سیاسی بود که مورد توجه خبرنگاران گرفت. خبرنگاران از وی در خصوص حضور حزب کارگزاران در انتخابات پرسیدند که وی پاسخ داد : "مراسم ختم شروع شده است ؟"

* زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات که سابقه عضویت در حزب کارگزاران را هم دارد و همواره در مراسم مختلف از جواب دادن به سئوال خبرنگاران خودداری می کند بار دیگر در این مراسم از جواب دادن به اصحاب رسانه خودداری کرد. زنگنه در پاسخ به سئوال متعدد خبرنگاران در خصوص حضور حزب کارگزاران در انتخابات گفت: بروید از "خودشان" بپرسید. هنگامی که خبرنگاران از وی پرسیدند این "خودشان" چه کسانی هستند باز هم وی پاسخ داد: "نمی دانم" و به سرعت وارد یکی از مجتمع های تجاری اطراف مسجد جامع شهرک غرب شد.

* عبدالله نوری که همواره چهره خبرساز در بین اصلاح طلبان بوده در زمان خروج از این مراسم ختم در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده گفت: "بنده همچنان بدنبال سکوت ممتد هستم" و خبرنگاران را به دیگران ارجاع داد.

* خبرنگاران مسافتی حدود 200 متر را تا نزدیکی پارکینگ نزدیک مسجد جامع شهرک غرب برای دریافت پاسخ سئوالات خود به دنبال نوری دویدند اما با بی توجهی وی مواجه شدند. نوری تنها خطاب به خبرنگاران می گفت "تاکسی من کجاست؟ کمک کنید تا من تاکسی خود را پیدا کنم". هنگامی که یکی از دست اندرکاران مراسم ختم خطاب به عبدالله نوری گفت: "تاکسی سرویس برای رساندن شما به منزل آماده است"، گفت: "من می خواهم با تاکسی خود به منزل بروم."

* هنگامی که این مکالمه خبرنگاران با عبدالله نوری تمام شد خبرنگاران متوجه شدند که محمدرضا عارف در غیاب آنان در حال خروج از مراسم است. خروج عارف از مراسم ختم داماد خانواده خاتمی حسرتی برای اصحاب رسانه بود که به دلیل طی مسافتی بیهوده با عبدالله نوری موفق به گفتگو با محمدرضا عارف که از چهره های معتدل اصلاح طلب است نشدند.

* نکته جالب توجه برای خبرنگاران این بود که رئیس جمهور سابق کشورمان بعد از پایان مراسم این جمله خود که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می کنند را تکذیب کرد و گفت: اصلاح طلبان در انتخابات نخواهند کرد که این سخن موجب بهت خبرنگاران شد چرا که دو سخن متضاد را از خاتمی شنیده بودند.

* مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات نیز در حاشیه این مراسم خطاب به خبرنگاران گفت: بنده قصد شرکت در انتخابات را ندارم و سرلیست اصلاح طلبان نیز نیستم.

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حاشیه نگاری از رامین طهماسبی و سید مهدی حسینی