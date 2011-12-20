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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۱

خورشاهیان در گفتگو با مهر:

«با اجازه دبیر هندسه» این شعرها را بخوانید

«با اجازه دبیر هندسه» این شعرها را بخوانید

مجموعه شعر «با اجازه دبیر هندسه» سروده هادی خورشاهیان به زودی توسط نشر قطره برای گروه سنی نوجوان منتشر می‌شود.

هادی خورشاهیان درباره آثار در دست انتشارش به خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه شعر با نام «با اجازه دبیر هندسه» برای گروه سنی نوجوان دارم که نشر قطره به زودی آن را منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل 110 شعر در قالب‌های چارپاره، مثنوی، غزل، دوبیتی، آزاد و نیمایی است که آنها را در دهه‌های 70 و 80 سروده‌ام و بیشتر مضامین اجتماعی و درباره طبیعت دارد؛ البته عموما کارهایی که برای نوجوانان سروده می‌شود جنبه آموزشی نیز دارد.

نویسنده مجموعه داستان «از خواب می‌ترسیم» درباره مجموعه شعر دیگرش توضیح داد: «فلسطین و چشم‌های بلقیس» نیز مجموعه‌ای از 100 شعر در قالب آزاد و غزل است که نشر تکا مدت‌هاست آن را در دست چاپ دارد ولی به دلیل تغییر مدیریت‌ها هنوز این اثر منتشر نشده است.

خورشاهیان افزود: شعرهای این کتاب به انتخاب علیرضا قزوه بوده و موضوع آن نیز آزاد است و مفاهیم عاشقانه، سیاسی، مذهبی و اجتماعی را پوشش می‌دهد. شعرهای آن هم نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه هستند.

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در پایان خبر داد: همچنین رمان «آلبوم دردسر» را برای نشر کانون از مجموعه رمان نوجوان امروز نوشته‌ام که آنهم هنوز منتشر نشده است. این داستان 100 صفحه‌ای تلفیقی از فضای روستایی و شهری دارد که فضای روستایی آن قالب است.

کد مطلب 1488369

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