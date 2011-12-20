«با اجازه دبیر هندسه» این شعرها را بخوانید

هادی خورشاهیان درباره آثار در دست انتشارش به خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه شعر با نام «با اجازه دبیر هندسه» برای گروه سنی نوجوان دارم که نشر قطره به زودی آن را منتشر میکند.
وی ادامه داد: این مجموعه شامل 110 شعر در قالبهای چارپاره، مثنوی، غزل، دوبیتی، آزاد و نیمایی است که آنها را در دهههای 70 و 80 سرودهام و بیشتر مضامین اجتماعی و درباره طبیعت دارد؛ البته عموما کارهایی که برای نوجوانان سروده میشود جنبه آموزشی نیز دارد.
نویسنده مجموعه داستان «از خواب میترسیم» درباره مجموعه شعر دیگرش توضیح داد: «فلسطین و چشمهای بلقیس» نیز مجموعهای از 100 شعر در قالب آزاد و غزل است که نشر تکا مدتهاست آن را در دست چاپ دارد ولی به دلیل تغییر مدیریتها هنوز این اثر منتشر نشده است.
خورشاهیان افزود: شعرهای این کتاب به انتخاب علیرضا قزوه بوده و موضوع آن نیز آزاد است و مفاهیم عاشقانه، سیاسی، مذهبی و اجتماعی را پوشش میدهد. شعرهای آن هم نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه هستند.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در پایان خبر داد: همچنین رمان «آلبوم دردسر» را برای نشر کانون از مجموعه رمان نوجوان امروز نوشتهام که آنهم هنوز منتشر نشده است. این داستان 100 صفحهای تلفیقی از فضای روستایی و شهری دارد که فضای روستایی آن قالب است.
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