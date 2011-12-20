شاعری از ایران نامزد جایزه «پوشکارت» شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریده حسن زاده(مصطفوی) که در ایران با ترجمههایش از شعر جهان معاصر شناخته شده است، برای یکی از سرودههایش با عنوان «در جواب دخترم که پرسید: چرا مرا به دنیا آوردی؟» نامزد جایزه پوشکارت شد.
این شعر که در اصل به زبان انگلیسی سروده شده یکی از چند شعری است که در مجله New Mirage Journal منتشر شده است.
سردبیر این نشریه جورجیا آن بنکس – مارتین Georgia Ann Banks-Martin ضمن انتخاب ِ فریده حسنزاده به عنوان The Feature poet در شماره زمستان نشریه خود توضیح میدهد: «انتخاب poet The Feature برای معرفی شاعری است که آثار با ارزشی پدید آورده و کتابهایی نیز به چاپ رسانده اما برای خوانندگان بینالمللی هنوز چهرهای ناآشناست. یک مصاحبه و چند شعر از شاعر انتخاب شده این فرصت را برای خوانندگان به وجود میآورد که تا حدی با فرهنگ کشورهای دیگر آشنا شده و بر دایره اطلاعات خود از شعر معاصر جهان بیفزایند.
شاعر منتخب این شماره نشریه New Mirage Journal فریده حسن زاده است که در ایران بیشتر به عنوان یک مترجم او را میشناسند. چاپ اشعار انگلیسی وی در نشریات کاغذی و الکترونیکی آن سوی مرزها و ترجمههایش از شعر ایران معاصر (نیما یوشیج و شاعران دهه پنجاه) دلیل آشنایی سردبیران خارجی با کارهای اوست.»
نامزدهای جایزه ادبی پوشکارت که هر ساله به بهترین شعر، داستان و نقد ادبی نشریات ادبی مستقل تعلق میگیرد توسط سردبیران جراید و از میان کسانی انتخاب میشوند که به عنوان poet The Feature انتخاب و معرفی شده باشند.
از برندگان این جایزه ادبی معتبر در دهههای گذشته میتوان به نامهایی چون ریموند کارور و تیم ا ُبرین اشاره کرد.
و من نیازمند ِ عشق بودم
برای چشیدن ِطعم ِ آرامش.
و می ترسیدم از پژمردن
پیش از شکفتن و غنچه دادن.
تنها برای مرد و زن
نه برای مادر و فرزند.
مادر ِ سابق ِ من
حتی وقتی جنازهام را تشییع می کنی.
میان ِ مادر و فرزند جدایی افکند
نفرت یا مرگ حتی.
زیرا تو را به دنیا آورد ه ام
تنها به خاطر ِ ترسم از تنها ماندن
تا زمانی که خود فرزندی به دنیا آوری
ناتوان از تاب آوردن ِ خاکستر ِ سوزان ِ
فریده حسن زاده – مصطفوی نخستین کتاب شعر خود را در سال 1357 منتشر کرد. تعدادی از آثارش در گلچینهای شعر داخلی معرفی شدهاند. همچنین اشعاری که به زبان انگلیسی نوشته در آنتولوژیهای آمریکایی و اروپایی و آسیایی و در نشریات چاپی و الکترونیکی بینالمللی به چاپ رسیده است.
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