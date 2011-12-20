امام موسی صدر متحول کننده تفکرات لبنانی ها به اسلام و شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق طباطبایی شامگاه سه شنبه در مراسم یادبود امام موسی صدر با عنوان "اندیشه در بند" که در تالار دکتر مهدوی اردبیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص آرمان و دیدگاه های امام موسی صدر اظهار داشت: امام موسی صدر در سن 28 سالگی وارد لبنان شد و تفکرات دینی و اسلامی مردم این کشور را متحول کرد.



وی گفت: لبنان در سال 1338 جمعیت سه میلیون و 500 هزار نفری با 16 فرقه مختلف داشت که اکثراً مردم این کشور مسیحی و مسلمانان دو دسته شیعه و سنی بود اما این روحانی فقیه در آن زمان از حوزه علمیه قم به لبنان سفر کرد و تفکرات و دیدگاه مردم این کشور را نسبت به اسلام تغییر داد.



استاد دانشگاه کشور آلمان ابراز داشت: در آن زمان جو لبنان ضد شیعه و ضد تفکرات دینی و مذهبی بود ولی امام موسی صدر وارد این لبنان شد و مرکز شیعه شناسی را تاسیس کرد و تفکرات مردم این کشور را نسبت به اسلام و مذهب شیعه تغییر داد.



حفظ کرامت انسان مهم ترین اصل است



طباطبایی با بیان اینکه امام موسی صدر کرامت انسان را مهم ترین اصل می دانست، اضافه کرد: دیدگاه امام موسی صدر بر این مبنی بود که اگر کرامت انسان را بپذیریم خیلی موارد دیگر را نیز باید بپذیریم به عنوان مثال دیه و خون بها یک فرد مسلمان با غیر مسلمان و یا مرد با زن مساوی است.



این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه امام موسی صدر مبنی بر اینکه کرامت انسان با وجود آزادی محقق می شود، افزود: آزادی در ذات انسان است که سبب کرامت انسان می شود.