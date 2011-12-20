به گزارش خبرنگار مهر، صادق طباطبایی شامگاه سه شنبه در مراسم یادبود امام موسی صدر با عنوان "اندیشه در بند" که در تالار دکتر مهدوی اردبیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص آرمان و دیدگاه های امام موسی صدر اظهار داشت: امام موسی صدر در سن 28 سالگی وارد لبنان شد و تفکرات دینی و اسلامی مردم این کشور را متحول کرد.
وی گفت: لبنان در سال 1338 جمعیت سه میلیون و 500 هزار نفری با 16 فرقه مختلف داشت که اکثراً مردم این کشور مسیحی و مسلمانان دو دسته شیعه و سنی بود اما این روحانی فقیه در آن زمان از حوزه علمیه قم به لبنان سفر کرد و تفکرات و دیدگاه مردم این کشور را نسبت به اسلام تغییر داد.
استاد دانشگاه کشور آلمان ابراز داشت: در آن زمان جو لبنان ضد شیعه و ضد تفکرات دینی و مذهبی بود ولی امام موسی صدر وارد این لبنان شد و مرکز شیعه شناسی را تاسیس کرد و تفکرات مردم این کشور را نسبت به اسلام و مذهب شیعه تغییر داد.
حفظ کرامت انسان مهم ترین اصل است
طباطبایی با بیان اینکه امام موسی صدر کرامت انسان را مهم ترین اصل می دانست، اضافه کرد: دیدگاه امام موسی صدر بر این مبنی بود که اگر کرامت انسان را بپذیریم خیلی موارد دیگر را نیز باید بپذیریم به عنوان مثال دیه و خون بها یک فرد مسلمان با غیر مسلمان و یا مرد با زن مساوی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه امام موسی صدر مبنی بر اینکه کرامت انسان با وجود آزادی محقق می شود، افزود: آزادی در ذات انسان است که سبب کرامت انسان می شود.
استاد دانشگاه آلمان:
امام موسی صدر متحول کننده تفکرات لبنانی ها به اسلام و شیعه است
کرج - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه کشور آلمان امام موسی صدر را به عنوان متحول کننده تفکرات لبنانی ها به شیعه و اسلام معرفی کرد و گفت: این فرد بزرگ تفکر لبنانی ها را نسبت به اسلام و شیعه تغییر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق طباطبایی شامگاه سه شنبه در مراسم یادبود امام موسی صدر با عنوان "اندیشه در بند" که در تالار دکتر مهدوی اردبیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص آرمان و دیدگاه های امام موسی صدر اظهار داشت: امام موسی صدر در سن 28 سالگی وارد لبنان شد و تفکرات دینی و اسلامی مردم این کشور را متحول کرد.
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