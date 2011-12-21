به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در رزمایش بزرگداشت روز راهدار با اشاره به اینکه 220 هزار کیلومتر انواع جاده و 120 هزار کیلومتر راه روستایی از سوی راهداران کنترل می شد، گفت: 321 میلیون سفر در کشور انجام می‌شود که 245 میلیون سفر مربوط به جاده‌ها است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در اوایل دولت نهم تعداد کشته در جاده‌های کشور 26 هزار و 500 نفر بود که اگر با همان روال ادامه پیدا می کرد، امروز به بیش از 57 هزار نفر کشته می‌رسید اما در سال 89 تعداد کشته ها در جاده‌ها به 23 هزار و 200 نفر رسید.

وی با اشاره به اینکه در 6 ماهه ابتدای امسال تلفات در جاده‌ها 13.5 درصد کاهش داشت، افزود: دولت برای نگهداری از جاده‌ها به ازای هر یک کیلومتر 4 میلیون و 500 هزار تومان هزینه می کند و در سراسر کشور 1157 اکیپ راهداری با 7 هزار و 800 وسیله نقلیه فعالیت دارند.

در ادامه فریبرز واحدی مدیر کل راه و ترابری استان تهران گفت: در جاده های کشور بر اساس سند مدیریت راهها عملیات نظارت انجام می شود و در شرق و غرب استان تهران با کمک هلال احمر، پلیس راه و امداد خودرو عملیات کمک به مسافران انجام می‌گیرد.

وی افزود: یکی از اقشار گمنام در عرصه خدمات رسانی به مردم راهداران هستند که امسال با شروع فصل سرما کار خود را آغاز کردند. واحدی تصریح کرد: در تمام کشور حجم ترافیک راههای استان تهران بیشتر است و این وضعیت خاص باعث می‌شود که راهداران در این حوزه عملیات زیادی را انجام دهند.

مدیر کل راه و ترابری استان تهران افزود: ما تا پایان هشت ماهه اول امسال براساس آمار پزشکی قانونی تلفات در راههای استان تهران 31 درصد کاهش داشت.