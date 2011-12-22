یلدای سرد کتاب در گلستان/ ضعف و قوت نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات کم، نامناسب بودن زمان و محل برگزاری نمایشگاه، تداخل و همزمانی با دیگر نمایشگاهها، کمبود سرویس ایاب و ذهاب و .. از جمله مشکلات این ضعف های این دوره از نمایشگاه است.

همچنین، افزایش شمار ناشران، غرفه ها، تنوع در عنوان های کتاب و افزایش مبلغ بن و تخفیف آثار ارائه شده از جمله نکات قوت این دوره از نمایشگاه بیان شده است.

ششمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در 250 غرفه با حضور 350 ناشر معتبر کشور در محل نمایشگاه بین المللی گرگان در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه که از روز دوشنبه هفته جاری گشایش یافت و تا چهارم دیماه ادامه دارد، 35 هزار عنوان کتاب عرضه می شود.

مسئول غرفه انتشارات هیرمند که برای اولین بار در نمایشگاه کتاب گلستان شرکت کرده است، بازدید مردم را در سه روز گذشته برگزاری نمایشگاه ضعیف ارزیابی کرد.



عادل عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوری راه و فاصله طولانی با مرکز شهر، مکان نامناسب و امکانات ضعیف از جمله مشکلات این نمایشگاه است.

عکس تزیینی است

وی اظهار داشت: محوطه ورودی نمایشگاه بین المللی گرگان تا سالن نمایشگاه آسفالت نیست و نداشتن عابر بانک در حوالی و یا داخل نمایشگاه نیز از دیگر مسائل است.



غلامحسین اردشیری از انتشارات همای غدیر نیز استقبال مردم از ششمین نمایشگاه کتاب گلستان را مطلوب نداست.



وی که برای دومین بار در نمایشگاه کتاب گلستان شرکت می کند، افزود: انتظار بازدید و استقبال بیشتری از این نمایشگاه داشتیم و ضعف استقبال سبب شد تا در مجموع فروش خوبی نیز نداشته باشیم.



اردشیری با بیان اینکه مدیریت نمایشگاه باید دقت بیشتری در برگزاری این نمایشگاه داشته باشد اظهار داشت: کمبود سرویس ایاب و ذهاب، راهنمایی و تبلیغات کم در سطح شهر از جمله ضعف های این دوره نمایشگاه است.



فریبا ضیایی نیز انتشارات انجمن اولیا و مربیان وابسته به آموزش و پرورش، وضعیت بازدید و فروش از این دوره نمایشگاه را خیلی نامناسب توصیف کرد.



وی به مسائلی مانند، دوری مسیر نمایشگاه، زمانبندی بد و برگزاری نمایشگاه در زمان امتحان دانش آموزان و دانشجویان و تداخل با دیگر نمایشگاه ها از جمله ، نمایشگاه سوغات ایران زمین در گرگان در مرکز شهر را از جمله مشکلات بیان کرد.



ضیایی، تخفیف محصولات عرضه شده در نمایشگاه را از جمله نقاط مثبت برای ترغیب بازدیدکنندگان برای خرید عنوان کرد.



رضا سلطانی از انتشارات پیک زبان نیز میزان استقبال و خرید از این نمایشگاه را ضعیف دانست و گفت: هر چند تبلیغات برای این نمایشگاه بد نبود ولی زمانبندی بدی دارد و سرویس مناسب برای رفت و آمد نیست.

این اظهارات ناشران و شرکت کنندگان در نمایشگاه درحالیست که جمعی از بازدیدکنندگان از ششمین دوره نمایشگاه کتاب گلستان به طرح نظراتشان از این نمایشگاه پرداخته اند.



محمد هادی شربت دار که شامگاه آخرین روز پاییز از ششمین نمایشگاه کتاب گلستان بازدید می کرد، این دوره نمایشگاه را نسبت به دوره های قبل نسبتا خوب ارزیابی کرد.



وی اظهار داشت: به رغم آنکه مسیر نمایشگاه دور است ولی فضای نمایشگاه گرم است.



وی عنوان کرد: سرویس ایاب و ذهاب باید رایگان باشد و تبلیغات وسیع تری باید انجام شود.



آزیتا باقیان نیز در بازدید از این نمایشگاه گفت: امیدوارم کتابهایی که می خواهم در این نمایشگاه پیدا کنم.



وی قیمت محصولات عرضه شده در این نمایشگاه را مناسب دانست.

حرکت کاروان 500 نفره از محققان، پژوهشگران، دانش آموزان، جمعیت هلال احمر، ورزشکاران و سایر اقشار، اهدای بن کارت 200 هزار ریالی از جمله برنامه های نمایشگاه کتاب گلستان است.

اهدای کتاب به 100 مدرسه و مسجد و تجهیز 60 پایگاه انتظامی به کتاب های مورد نیاز نیز از برنامه هایی است که در مدت برگزاری این نمایشگاه در استان اتفاق می افتد.