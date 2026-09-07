انتقاد آلبانیز از سیاست انگلیس در برابر رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین، از دولت انگلیس خواست تا «تحولی ریشهای و واقعی» در سیاست خود نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد کند. وی با اشاره به ممنوعیت پیشبینیشده برای تجارت با شهرکهای صهیونیست نشین، آن را گامی مهم توصیف و در عین حال تأکید کرد که اگر این اقدام تنها به جلوگیری از ورود کالاهای شهرکها به بازارهای انگلیس محدود شود، کافی نخواهد بود.
آلبانیز گفت: ممنوعیتی که دولت «اِد میلیبند»، وزیر امور خارجه بریتانیا، قصد اعمال آن را دارد، «نشاندهنده تغییر در موضع دولت انگلیس است و اقدامی بسیار مهم است»، اما این اقدام باید بر اساس تأثیر عملی آن ارزیابی شود، نه صرفاً جنبه تبلیغاتی آن.
دولت انگلیس سهشنبه آینده جزئیات بسته اقدامات جدید مربوط به رژیم صهیونیستی را در چارچوب آنچه میلیبند «بازتنظیم جامع» سیاست بریتانیا نسبت به تلآویو توصیف کرده، اعلام کند. این اقدام در سایه افزایش فشارها بر دولت انگلیس برای اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر در قبال شهرکسازیهای صهیونیستی و تداوم محدودیتهای اعمال شده بر ورود کمکها به نوار غزه صورت میگیرد.
آلبانیز هشدار داد که ممنوعیت برخی کالاهای وارداتی از شهرکها، بهویژه محصولات کشاورزی و لوازم آرایشی، کافی نخواهد بود. او گفت که این محصولات تنها «بخش ناچیزی» از حمایت انگلیس از سیستم اشغالگری را شامل میشود و تل آویو میتواند اثر این تحریم را به راحتی مهار کند.
وی خواستار گسترش اقدامات شامل خدمات، در کنار توقف تدریجی همکاریهای اطلاعاتی انگلیس، توقف تمامی مجوزهای صادرات سلاح و بازنگری در پروازهایی شد که از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در «آکروتیری» قبرس انجام میشود.
این گزارشگر سازمان ملل هشدار داد که عدم اتخاذ این اقدامات یا حذف کامل آنها، باعث میشود تحول اعلام شده در سیاست انگلیس با گذشت زمان صرفاً شبیه به یک «بیانیه مطبوعاتی» به نظر برسد. او گفت که ممنوعیت کالاهایی مانند خرما از شهرک «معالیه آدومیم» در کرانه باختری، همزمان با تداوم صدور مجوز برای تجهیزاتی که در ایجاد موانع و ایستهای بازرسی در اطراف شهرک استفاده میشوند، به این معنا نیست که دولت انگلیس رابطه خود را با اشغالگران تغییر داده، بلکه به این معناست که «استراتژی ارتباطی خود را بازآرایی کرده است».
آلبانیز بهویژه بر پروژه شهرکسازی «E۱» در شرق قدس تمرکز کرد و نسبت به پیامدهای آن برای امکان تشکیل کشور فلسطینی که از نظر جغرافیایی بههمپیوسته باشد، هشدار داد.
وی افزود که دولت انگلیس باید هرگونه ابهام درباره مناقصه این پروژه را پایان دهد؛ پروژهای که بر اساس هشدارهای فلسطینی و بینالمللی، قدس شرقی را از بخشهای وسیعی از کرانه باختری جدا کرده و سرزمینهای فلسطینی را به بخشهای مجزا تقسیم میکند.
این مقام سازمان ملل پروژه E۱ را فراتر از گسترش شهرکها و بخشی از روند الحاق فلسطین به سرزمینهای اشغالی دانست و از انگلیس خواست تا شرکتهایی را که در اجرای این پروژه همکاری میکنند، تهدید به تحریم یا اقدامات مشابه کند.
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