 قصابی متخلف در فریدن به دلیل عرضه گوشت غیرمجاز پلمب شد

محمدرضا موسی‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات نظارتی اظهار کرد: پیرو بررسی‌های میدانی و نظارت‌های مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان، مشخص شد که یک واحد قصابی با عدم رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و عرضه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز، فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

وی افزود: این واحد پس از احراز تخلف، با حکم قضایی پلمب شده است.

موسی‌خانی با تأکید بر خطرات ناشی از کشتارهای غیرمجاز، تصریح کرد: هرگونه کشتار دام که خارج از کشتارگاه‌های رسمی و بدون نظارت مستقیم مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی انجام شود، کشتار غیربهداشتی تلقی شده و تهدیدی مستقیم و جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی فریدن بر نقش نظارت مردمی تأکید کرد و از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، حتماً به وجود مهر و لیبل دامپزشکی بر روی لاشه‌ها دقت کنند تا از سلامت محصول اطمینان یابند.

وی همچنین یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا مشکوک بودن کیفیت گوشت در مراکز عرضه، می‌توانند با تماس با سامانه تلفنی ۱۵۱۲، مراتب را به کارشناسان ادارات دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.