اجلاس سازمان شهرهای متحد و حکومتهای محلی غرب آسیا و خاورمیانه در شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه اجلاس سازمان شهرهای متحد و حکومتهای محلی غرب آسیا و خاورمیانه صبح شنبه در تهران برگزار شد.

شهرداری تهران در روزهای سوم و چهارم دیماه سال جاری میزبان اجلاس سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی منطقه غرب آسیا و خاور میانه(UCLG-MEWA) خواهد بود.

حضور 30 کشور در اجلاس سازمان شهرهای متحد

این اجلاس تا فردا چهارم دیماه ادامه خواهد دارد که 30 کشور جهان شرکت دارند و میزان این اجلاس شهرداری تهران است.

قرار است در این اجلاس دو روزه گزارشی از مطالعه مقایسه ای بر روی سیستم حکومتی ملی 15 کشور،‌ مدیریت شهری بحران، نشست مشترک شورا و کمیته اجرایی ارائه شود و روز دوشنبه بازدیدی توسط میهمانان این اجلاس از سطح شهر تهران صورت گیرد.

در اجلاس سازمان شهرهای متحد و حکومتهای محلی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه(UCLG-MEWA) شهرداران و هیئت‌هایی از بیش از 30 کشور جهان حضور خواهند یافت.

گفتنی است سازمان شهرهای متحد و حکومتهای محلی غرب آسیا و خاورمیانه(UCLG-MEWA)سازمانی مستقر در استانبول پایتخت ترکیه است که برای خدمت به اصول پایه دموکراسی، حقوق بشر، خودمختاری محلی، همبستگی بین المللی، پاسخ گویی وشفافیت و توسعه پایدار فعالیت می کند.