به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری، اظهار کرد: عملیات کشت کنجد در شهرستان حاجیآباد از اواخر تیرماه آغاز شده و بر اساس برنامهریزی انجام شده پیشبینی میشود این محصول در سطح ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق شمیل، آشکارا و طارم کشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات کمآببر، افزود: کنجد به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی کمتر یکی از محصولات مناسب برای الگوی کشت شهرستان محسوب میشود.
وی بیان کرد: پیشبینی میشود از سطح ۸۰۰ هکتاری کشت کنجد حدود ۸۰۰ تن محصول با متوسط عملکرد یک تن در هر هکتار برداشت شود.
شکاری، ادامه داد: کشاورزان شهرستان در سال زراعی جاری از ارقام محلی و داراب برای کشت کنجد استفاده میکنند که از نظر سازگاری با شرایط منطقه و کیفیت محصول عملکرد مطلوبی دارند.
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