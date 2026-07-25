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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

کشت ۸۰۰ هکتاری کنجد در حاجی‌آباد آغاز شد

کشت ۸۰۰ هکتاری کنجد در حاجی‌آباد آغاز شد

حاجی‌آباد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد از آغاز کشت کنجد در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال این محصول در ۸۰۰ هکتار کشت و پیش‌بینی می‌شود ۸۰۰ تن کنجد برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری، اظهار کرد: عملیات کشت کنجد در شهرستان حاجی‌آباد از اواخر تیرماه آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پیش‌بینی می‌شود این محصول در سطح ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق شمیل، آشکارا و طارم کشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، افزود: کنجد به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی کمتر یکی از محصولات مناسب برای الگوی کشت شهرستان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود از سطح ۸۰۰ هکتاری کشت کنجد حدود ۸۰۰ تن محصول با متوسط عملکرد یک تن در هر هکتار برداشت شود.

شکاری، ادامه داد: کشاورزان شهرستان در سال زراعی جاری از ارقام محلی و داراب برای کشت کنجد استفاده می‌کنند که از نظر سازگاری با شرایط منطقه و کیفیت محصول عملکرد مطلوبی دارند.

کد مطلب 6898371

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