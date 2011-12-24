توجیه اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در البرز بسیار بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پوینده در نشست خبری ظهر شنبه که با حضور جمعی از معاونان اداره کل میراث فرهنگی و اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن اظهار توانمندی و پتانسیل بالای استان در زمینه گردشگری و صنایع دستی، بر نیاز استان در امر معرفی و احیای ظرفیت بی نظیر استان در حیطه گردشگری، برای جذب گردشگر تاکید کرد.



وی با اشاره به برخی آثار تاریخی و بناهای میراثی موجود در استان از قبیل تپه ازبکی، بقاع متبرکه تاریخی و مناطق گردشگری نمونه استان گفت: استان البرز مهد آثار و بناهای تاریخی و صنایع دستی فاخری است که متاسفانه به دلیل کوتاهی در امر معرفی و اطلاع رسانی شناخته نشده و بسیاری از ایرانیان و چه بسا البرزیان از آنها بی اطلاع هستند.



وی افزود: در سال 90 و بعد از استانی شدن البرز، اقدامات بسیار گسترده ای در اداره کل میراث فرهنگی استان البرز، برای افزایش آگاهی مردم از جاذبه های گردشگری استان و توان بالای استان در مقوله صنایع دستی انجام گرفت که ثبت ملی آثار و بناهای تاریخی و تلاش برای ثبت جهانی برخی از آنها مانند تپه ازبکی و همچنین شرکت در 18 نمایشگاه داخلی به منظور معرفی و شناساندن قابلیت های استان به مردم دیگر استانهای کشور در راس امور بوده است.



پوینده همچنین از برگزاری تورهای رایگان آشناسازی عموم مردم، مدیران و سرمایه گذاران حوزه گردشگری برای آشنائی هرچه بیشتر با جاذبه های استان خبر داد و تصریح کرد: اعمال فشار اداره کل میراث فرهنگی بر دفاتر خدمات مسافرتی استان برای برپائی تورهای داخلی یک روزه و نیم روزه با قیمتی مناسب برای البرزیها و پایتخت نشینان و تبلیغ و ترویج سفرهای درون استانی در این دفاتر، از اقدامات مهم و اساسی اداره میراث در حیطه اطلاع رسانی مناطق گردشگری استان بوده است.



ثبت ملی "چرم حکاکی شده" و " تنبوریک تیکه" البرز



وی افزود: در حوزه صنایع دستی، حضور استان البرز نسبت به سال گذشته هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی 43.9 درصد رشد داشته که از افتخارات حوزه صنایع دستی بوده و همچنین بسیاری از آثار صنایع دستی استان از جمله چرم حکاکی شده و تنبوریک تیکه به ثبت ملی رسیده است.



این مسئول گفت: توجیه اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری استان البرز به دلیل پتانسیل زیاد استان در مقوله گردشگری و صنایع دستی و نزدیکی به پایتخت، برای جذب گردشگر بسیار بالا بوده و آنچه توجه سرمایه گذاران و گردشگران را به این ظرفیت ها افزایش می دهد، اطلاع رسانی و معرفی کامل و شایسته جاذبه ها و تونمندی های استان خواهد بود.