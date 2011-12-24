چهار میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به دامپزشکی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی رضایی با تشریح برنامه های دامپزشکی در پیشگیری از خسارات بیشتر خشکسالی به دامداران افزود: این اعتبار صرف مبارزه با بیماری های واگیر و انگلی دام، خرید و توزیع نهاده های دامی نظیر واکسن، سموم، مکمل های درمانی و دارو خواهد شد.

وی با اشاره به خسارات ناشی از خشکسالی های متمادی به صنعت پرورش زنبور عسل استان و مهاجرت برخی از زنبورداران به استان های همجوار تصریح کرد: به منظور حمایت از این صنعت بخشی از اعتبار مذکور صرف خرید داروی ضد انگل برای مبارزه با بیماری های زنبور عسل می شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: سال گذشته مبلغ تخصیصی به دامپزشکی در حوزه مبارزه با خشکسالی سه میلیارد و 700 میلیون ریال بود که با پیگیری های انجام شده و مساعدت استانداری و اداره کل مدیریت بحران استان امسال به چهار میلیارد ریال افزایش یافت.