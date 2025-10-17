آقاپور کاظمی: ۱۱۰۰ تن داروی دامپزشکی در مازندران تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه آقاپورکاظمی از افتتاح نخستین شرکت دانش‌بنیان تولید داروهای گیاهی دامپزشکی استان مازندران با حضور ریاست سازمان دامپزشکی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان بابلسر خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۱۰۰ تن انواع داروی دامپزشکی در ۷ ماهه نخست امسال در این استان تولید شد که با راه‌اندازی سومین واحد تولید دارو، ظرفیت استان در این حوزه مجدداً ارتقا یافت.

وی اظهار داشت: با شروع به کار این واحد جدید، تعداد کارخانه‌های فعال تولید داروی دامپزشکی در مازندران از دو واحد به سه واحد افزایش یافت.

وی با اشاره به وجود یک واحد دیگر در حال ساخت، افزود: تلاش داریم با نقشه صنعتی، استان مازندران را به یک قطب تأمین دارو و مکمل تبدیل نمائیم.

آقاپورکاظمی در ادامه به تشریح دیگر ظرفیت‌های تولیدی استان پرداخت و تصریح کرد: علاوه بر سه واحد تولید دارو، در استان مازندران چهار شرکت تولید مکمل، چهار کارخانه تولید دی کلسیم فسفات و دو شرکت تخصصی تولید سموم ضد انگل دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان، آمار قابل‌توجهی از عملکرد این صنف در ۷ ماهه امسال ارائه داد و گفت: علیرغم مشکلات تأمین ارز و ناترازی انرژی، تولیدات دارویی و مرتبط در استان شامل ۱۱۰۰ تن انواع داروی دامپزشکی، ۱۲۰۰ تن انواع مکمل‌ها، ۳۰۰ تن انواع ضدعفونی‌کننده‌ها و سموم ضد انگل دامپزشکی بوده است.

وی با معرفی شرکت تازه‌تأسیس سپهران کاشت فرداد آریایی، آن را به عنوان نخستین شرکت تولید داروی گیاهی دامپزشکی مستقر در استان معرفی کرد و ویژگی تولیدات گیاهی را عدم باقیمانده در گوشت طیور عنوان نمود که گامی مهم در جهت تولید محصولات پروتئینی سالم‌تر و ارتقای ایمنی غذایی است.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در پایان با بیان اینکه این مجموعه‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی در تأمین دارو، افزایش بهره‌وری و ایجاد امنیت غذایی پایدار در استان ایفا می‌کنند، ابراز امیدواری کرد: انشاالله شاهد موفقیت‌های بیش از پیش و راه‌اندازی مجموعه‌های دانش‌بنیان بیشتری در این حوزه در استان مازندران خواهیم بود.