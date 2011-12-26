به گزارش خبرگزاری مهر،"بوسیدن روی ماه" که از ابتدای سال 1390 وارد مرحله فیلمبرداری شده بود، این روزها آخرین مراحل فنی را با ساخت موسیقی از سوی فرهاد اسعدیان پشت سرمی‌گذارد تا طی هفته‌های آتی آماده نمایش شود.

محمدی در چهاردهمین تجربه تهیه‌کنندگی خود برای دومین بار در کنار همایون اسعدیان قرار گرفته است؛ دو سینماگری که پیش از این با ساخت "طلا و مس" موفق به کسب موفقیت‌های داخلی و خارجی و جلب نظر منتقدان و تماشاگران شده بودند.

محمدی خود طراح فیلمنامه "بوسیدن روی ماه" است؛‌ فیلمی که در آن بازیگرانی چون شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، شبنم مقدمی، شاهرخ فروتنیان، شیدا خلیق، حسن نجاریان، امیرحسین رستمی، نازنین خزائی، لیدا عباسی، لیلی فرهادپور، محمد کارت و سعید پورصمیمی بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم که در همسایگی هم زندگی می‌کنند بیش از 20 سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.