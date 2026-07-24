به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه اول نماز جمعه این هفته بندرعباس با تفسیر آیاتی از سوره نساء، به تبیین جایگاه مجاهدان و قاعدان در قرآن کریم پرداخت و اظهار کرد: خداوند متعال میان مجاهدان و کسانی که بدون عذر از جهاد فاصله می‌گیرند، تفاوت قائل شده و جریان عافیت‌طلبان را مورد نکوهش قرار داده است.

وی افزود: البته کسانی که به دلیل عذر شرعی، ناتوانی جسمی یا مشکلات مالی امکان حضور در میدان جهاد را ندارند، از این حکم مستثنی هستند و اگر ایمان و نیت صادق داشته باشند، مشمول وعده الهی خواهند بود.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه قرآن کریم برای تشویق مؤمنان به جهاد از شیوه‌ای همراه با تکریم استفاده کرده است، بیان کرد: خداوند در قرآن با تعابیری همچون «وعدالله الحسنی»، «درجات» و «اجر عظیم»، سه بشارت بزرگ به اهل ایمان داده تا آنان را به حرکت، مجاهدت و مقابله با دشمن ترغیب کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده تصریح کرد: یکی از پیام‌های مهم این آیه، جلوگیری از ایجاد دوگانگی در جامعه ایمانی است؛ چراکه خداوند حتی مؤمنان معذور را نیز در صورت برخورداری از ایمان و نیت الهی، در زمره بهره‌مندان از وعده نیکوی خود قرار داده است.

وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه «جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خود گشوده است»، گفت: اگر امروز امکان حضور در میدان نبرد برای همه فراهم نیست، حداقل باید نیت جهاد و آمادگی برای خدمت به اسلام و دفاع از کشور در دل انسان وجود داشته باشد.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: هر فردی که با نیت خالص آمادگی داشته باشد در هر مسئولیتی، حتی کوچک‌ترین خدمت را برای رزمندگان انجام دهد، از اجر و پاداش الهی بی‌بهره نخواهد ماند.

وی با قدردانی از همراهی مردم در حمایت از رزمندگان، اظهار کرد: امروز رزمندگان در خط مقدم از کشور دفاع می‌کنند و مردم نیز باید پشت جبهه را حفظ کنند؛ همان‌گونه که قرآن کریم از جهاد با مال و جان در کنار یکدیگر یاد کرده است.

مردم در تأمین نیازهای رزمندگان مشارکت کنند

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به بازدیدهای خود از خطوط مقدم، گفت: در دیدار با فرماندهان و رزمندگان، نیازهایی در حوزه خوراک، پوشاک و دارو مطرح شد که لازم است مردم در تأمین آن مشارکت کنند.

وی افزود: کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و شخصاً به نمایندگی از مردم برای دیدار با رزمندگان و انتقال این کمک‌ها به مناطق عملیاتی اعزام خواهم شد تا بخشی از نیازهای آنان تأمین شود.

امام جمعه بندرعباس در پایان تأکید کرد: این آیات الهی منشوری جامع برای کنشگری اجتماعی مؤمنان است و همه باید خود را برای جهاد در راه خدا با مال، جان و نیت خالص آماده کنند تا از وعده نیکوی الهی و اجر عظیم بهره‌مند شوند.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌ دوم نماز جمعه بندرعباس، با اشاره به پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نخستین نماز جمعه به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی و به حکم امام خمینی (ره) برگزار شد و امام راحل تأکید داشتند که اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی جز احیای نماز جمعه نداشت، همین دستاورد برای آن کافی بود.

نماز جمعه منشأ آرامش، بصیرت و همبستگی اجتماعی است

وی نماز جمعه را از مهم‌ترین مظاهر ذکر الهی دانست و افزود: قرآن کریم از نماز جمعه به عنوان «ذکرالله» یاد کرده است و حضور در این فریضه موجب آرامش دل‌ها، افزایش بصیرت، تقویت معنویت و برکت در زندگی انسان می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه امامت جمعه از دشوارترین مسئولیت‌هاست، گفت: مسئولیت امام جمعه بسیار سنگین اما اختیارات او محدود است و در عین حال مردم، نهاد امامت جمعه را آخرین پناهگاه برای پیگیری مشکلات خود می‌دانند.

وی با اشاره به مراجعات مردمی به دفاتر ائمه جمعه افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات مردم با پیگیری‌ها برطرف می‌شود، اما این موضوع نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها می‌توانند بدون نیاز به نامه‌نگاری و توصیه، وظایف قانونی خود را انجام دهند.

عبادی‌زاده تأکید کرد: مسئولان باید بیش از هر چیز شنونده مطالبات مردم باشند؛ چراکه شنیدن درد دل مردم، خود بخشی از خدمت‌رسانی و وظیفه مسئولان است.

آموزش‌های مهارتی، حلقه مفقوده اشتغال جوانان

وی با گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی را یک فرهنگ و نگاه دانست و گفت: کارآفرین کسی است که فرصت‌ها را به ارزش تبدیل می‌کند و برای حل مسائل جامعه راهکار ارائه می‌دهد.

امام جمعه بندرعباس با انتقاد از فاصله میان نظام آموزشی و بازار کار اظهار کرد: یکی از دلایل بیکاری، نبود تناسب میان رشته‌های تحصیلی و نیازهای واقعی جامعه است. همچنین در برخی بخش‌ها افراد در جایگاه‌های غیرمرتبط با تخصص خود به کار گرفته می‌شوند که این موضوع به بهره‌وری آسیب می‌زند.

وی از مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های علمی کاربردی خواست آموزش‌های مهارتی را توسعه دهند و افزود: لازم نیست همه جوانان وارد دانشگاه شوند؛ بسیاری از آنان می‌توانند با فراگیری مهارت‌های تخصصی، سریع‌تر وارد بازار کار شوند و اشتغال پایدار ایجاد کنند.

عبادی‌زاده همچنین بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، نوآوری، شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد.

صف‌های طولانی پمپ‌بنزین‌ها مردم را آزار می‌دهد

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ایجاد شده در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت استان، خواستار اقدام فوری مسئولان شد.

وی گفت: بارها درباره وضعیت پمپ‌بنزین‌ها تذکر داده‌ایم و انتظار داریم مسئولان با استفاده از اختیارات قانونی، برای کاهش صف‌های طولانی و رفع مشکلات مردم برنامه‌ریزی کنند.

عبادی‌زاده با بیان اینکه گزارش‌هایی از معطلی چندساعته مردم در جایگاه‌های سوخت دریافت کرده است، افزود: این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی، ممکن است زمینه بروز تنش، درگیری و سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب یا حتی دشمنان را فراهم کند.

وی با اشاره به ارائه برخی طرح‌ها در استان‌های دیگر برای مدیریت صف‌های سوخت، اظهار کرد: از مسئولان استان می‌خواهیم با بهره‌گیری از تجربه سایر استان‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان، راهکارهای عملی برای حل این مشکل ارائه دهند.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: یکی از نخبگان استان طرحی مبتنی بر هوش مصنوعی برای ساماندهی این موضوع ارائه کرده که برای بررسی در اختیار مسئولان قرار گرفته است و انتظار می‌رود از ایده‌های نوآورانه در حل مشکلات مردم استفاده شود.

وی در پایان تأکید کرد: مردم در شرایط سخت کنونی نباید علاوه بر سایر مشکلات، دغدغه ساعت‌ها انتظار در صف پمپ‌بنزین‌ها را نیز تحمل کنند و لازم است مسئولان با اولویت‌بندی صحیح، هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکل اقدام کنند.