بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ و ماندگاری توده هوای گرم در لرستان از امروز جمعه تا روز سهشنبه، اظهار داشت: افزایش مصرف حاملهای انرژی، خطر گرمازدگی در گروههای سنی و حساس، خطر آتشسوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... در استان پیشبینی میشود.
وی بر لزوم مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی، خودداری از فعالیت گروههای سنی و بیماران در فضای باز طی ساعات گرم روز، انجام آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک شبانهروز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و... تأکید کرد.
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