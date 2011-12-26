13 میلیارد ریال برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بیرجند هزینه شد

جواد وحدتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون بالغ بر 13 میلیارد و 100 میلیون ریال برای توسعه، تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری بیرجند هزینه شده که این مبلغ از محل منابع دولتی، شهرداری و بخش خصوصی تامین شده است.

وی به فعالیتهای سازمان اتوبوسرانی بیرجند وحومه اشاره کرد و افزود: توسعه ایستگاه های اتوبوس از شاخصترین فعالیت های این مجموعه بوده که در این راستا سه ایستگاه مکانیزه با اعتبار حدود 400 میلیون ریال احداث شده است.

وحدتی فر بازسازی و مرمت تعداد 30 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس را دیگر فعالیت های این حوزه برشمرد و بیان کرد: این پروژه با اعتبار 150 میلیون ریال اجرا شده است.

شهردار بیرجند به خرید و نصب 100 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس این شهر اشاره کرد و گفت: این عملیات نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال اجرا شده است.

وحدتی فر در خصوص توسعه و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی، تصریح کرد: در این راستا تعداد 10 دستگاه اتوبوس با اعتبار 350 میلیون ریال بازسازی شده است.

وی همچنین از خرید 46 دستگاه اتوبوس با اعتبار60 میلیارد ریال خبر داد و گفت: از این مبلغ حدود 50 میلیارد ریال سهم دولت و مابقی سهم شهرداری و بخش خصوصی است.

وحدتی فر خرید 10 دستگاه مینی بوس با اعتبار چهار میلیارد و 200 میلیون ریال را از دیگر اقدامات شهرداری برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی این شهر عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ یک میلیارد و 470 میلیون ریال سهم شهرداری و بخش خصوصی و مابقی سهم دولت بوده است.

وی همچنین به فعالیت های سازمان تاکسیرانی اشاره کرد و ادامه داد: نوسازی و تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده به تعداد230دستگاه از شاخصترین فعالیت های سازمان برای توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی بوده است.

وحدتی فر ساماندهی و نوسازی خودروهای مسافربر شخصی به تعداد 60 دستگاه، افزایش ناوگان تاکسیرانی به 230 دستگاه، راه اندازی تعداد60 دستگاه شبکه تاکسی بیسیم و احداث ساختمان مرکز پیام بیسیم و دوگانه سوز کردن تعداد120 دستگاه تاکسی بنزین سوز را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد.

شهردار بیرجند به آمار جابجائی مسافر با ناوگان حمل و نقل درون شهری اشاره کرد و افزود: روزانه 111 هزار مسافر توسط این ناوگان جابجا می شوند.

وحدتی فر متوسط جابجائی روزانه هر دستگاه تاکسی را 150 مسافر برشمرد و بیان کرد: متوسط جابجائی کل ناوگان تاکسیرانی 46 هزار مسافر در روز است.

وی متوسط جابجائی روزانه هردستگاه اتوبوس را 700 مسافر اعلام کرد و گفت: متوسط جابجائی روزانه کل ناوگان اتوبوسرانی 75 هزار مسافر است.

فعالیت 560 دستگاه در ناوگان حمل و نقل عمومی بیرجند

وحدتی فر در خصوص تعداد وسایط نقلیه ناوگان حمل و نقل درون شهری بیرجند، اظهار داشت: هم اکنون 560 دستگاه در ناوگان تاکسیرانی، 160 دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی خدمات دهی می کنند.

وی متوسط عمرناوگان تاکسیرانی را پنج سال و اتوبوسرانی را 2.5 سال دانست و افزود: متوسط مصرف سوخت ماهیانه کل ناوگان اتوبوسرانی این شهر 275 هزار لیتر است.

وجود 821 راننده حرفه ای در ناوگان حمل و نقل درون شهری

وحدتی فر تعداد با اشاره به اینکه هم اکنون 821 راننده حرفه ای در ناوگان حمل ونقل عمومی این شهر فعالیت می کنند، بیان کرد: از این تعداد 621 نفر در ناوگان تاکسیرانی و 200 نفر در ناوگان اتوبوسرانی فعالیت دارند.

وی از برگزاری برگزاری کلاسهای آموزشی به میزان هفت هزار نفر ساعت برای رانندگان خبر داد و افزود: مقابله با اطفاءحریق، روان شناسی با موضوع کنترل خشم، قوانین جدید راهنمائی و رانندگی، گردشگری، آشنائی با جرائم جدید تخلفات رانندگی و تکریم ارباب رجوع از جمله سرفصل های آموزشی این رانندگان بوده است.

وحدتی فر در خصوص فعالیتهای سازمان در حوزه فناوری اطلاعات ( IT ) اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی سامانه صدور

آنلاین مرخصی رانندگان و واگذاری آن به دفاتر پیشخوان دولت و سامانه آنلاین تمدید پروانه رانندگان و واگذاری آن به دفاتر پیشخوان دولت از مهمترین اقدامات این حوزه در سال جاری بوده است.

وی به افزایش خطوط اتوبوسرانی شهر بیرجند به روستاهای نزدیک شهر اشاره کرد و افزود: در این راستا 9 خط حومه ای در حاشیه شهر بیرجند راه اندازی شده است.

شهردار بیرجند در پایان از راه اندازی خطوط جدید درون شهری در سال جاری خبر داد و یادآور شد: با افزایش این خطوط میزان جابجائی مسافر از 60 هزار به 75 هزار نفر در روز افزایش یافته است.