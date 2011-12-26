برنامه پزشک امین منافاتی با برنامه پزشک خانواده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله ادیب نیا پس از دیدار با وزیر امور اجتماعی اندونزی افزود: اجرای برنامه پزشک امین بنا به تکلیف قانونی است و وظیفه داریم به افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند، خدمات ارائه دهیم.

وی برنامه پزشک امین را برنامه ای برای سلامت بیمه شدگان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: این برنامه در استان گیلان به عنوان طرح نمونه اجرا می شود.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد در این برنامه ، خانواده ها یک پزشک امین خواهند داشت که از این پزشک ، نظرخواهی و مشکلات درمانی خود را با او در میان خواهند گذاشت.

ادیب نیا افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی درمان بیمه شدگان خود وظایفی را برعهده دارد که در تبصره های بودجه نیز در نظر گرفته شده است .

وی تصریح کرد: امسال سازمان تامین اجتماعی ملزم شد تا در سه استان ،برنامه پزشک امین را به اجرا درآورد که در همین رابطه این برنامه در استان گیلان اجرا شد.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی اجرای این برنامه در دو استان دیگر را مستلزم فراهم شدن زیرساختها اعلام کرد و افزود: این برنامه زیر ساختی برای اجرای برنامه پزشک خانواده بوده و مغایرتی با قانون ندارد .

ادیب نیا با بیان اینکه با اجرای این برنامه بیمه شدگان تامین اجتماعی از سردرگمی نجات پیدا خواهند کرد اظهار داشت: این برنامه سلامت نگر بوده و پزشکان و مردم از مواهب این طرح بهره مند خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد : برنامه پزشک خانواده بنابر قانون پنجم توسعه و طرح نظام خانواده به اجرا در آمده و تمامی جمعیت کشور را در بر می گیرد اما برنامه امین تنها بیمه شدگان تامین اجتماعی را مشمول می شود.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی همچنین از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای ساخت و بهره برداری از یک بیمارستان مجهز 500 تخت خوابی خبر داد و افزود : با توجه به مشکلات ساختمانی بیمارستان فیاض بخش بنا داریم تا نسبت به ساخت یک بیمارستان 500 تخت خوابی اقدام کنیم .