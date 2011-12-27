هیئت اجرایی انتخابات مجلس در اهواز انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز فدعمی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان اهواز فراهم شده است، گفت: صیانت از آرای مردم و امانتداری از مهمترین وظایف برگزارکنندگان انتخابات است که با تلاش همه مجریان انتخابات به آن جامه عمل می پوشانیم.

وی افزود: پس از انجام رای گیری در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، از بین معتمدین حاضر در جلسه هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.



هیئت اجرایی اهواز متشکل از 11 عضو است که فدعمی فرماندار شهرستان اهواز، رئیس اداره ثبت احوال اهواز و نماینده شوراهای اسلامی شهرستان اهواز طبق قانون اعضای ثابت هیئت اجرایی و عباس هلاکویی، محمد رستم منش، عبدالعزیز عچرش، سید موسی بلادیان، جعفرنوری موسی، ایرج چغاخوری، ناصر حویزاوی و کاظم شایسته از بین معتمدین به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شدند.

