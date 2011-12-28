محسن جزایری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه بخش فراساحلی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، گفت: در بخش فراساحلی این پروژه مشترک گازی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی چهار پایه سکو در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اعلام اینکه تاکنون 2 پایه سکو در خلیج فارس نصب و راه اندازی شده است، تصریح کرد: همچنین در شرایط فعلی ساخت 2 پایه سکو (جکت) توسط شرکت صدرا در حال ساخت بوده که ساخت این سازه های دریایی از پیشرفت 15 درصدی برخوردار است.

این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت بیش از 60 درصدی ساخت سکوهای اصلی فاز 17 و 18 پارس جنوبی، اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه سالجاری نخستین سکو برای نصب در خلیج فارس بارگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع تا پایان تابستان سال آینده کل بخش فراساحلی فاز 17 و 18 پارس جنوبی توسط شرکت تاسیسات دریایی تحویل شرکت ملی نفت می شود، بیان کرد: هم اکنون نخستین سه پایه این پروژه مشترک گازی برای نصب و راه اندازی در خلیج فارس بارگیری شده است.

جزایری همچنین در خصوص تعدیل قرارداد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی به مهر، توضیح داد: قرارداد اولیه شرکت تاسیسات دریایی در بخش فراساحلی این پروژه مشترک گازی حدود 430 میلیون دلار بوده که در سال 2005 میلادی امضا شده است.

مدیر طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی با یادآوری اینکه تاکنون یک بار حجم قرارداد اولیه در این پروژه افزایش یافته است، تاکید کرد: بر این اساس به حجم اولیه قرارداد حدود 150 میلیون دلار افزوده شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه پیش بینی می شود در دومین تعدیل، حجم قرارداد با افزایشی 200 میلیون دلاری به مرز 700 میلیون دلار افزایش یابد، تبیین کرد: در سالجاری نحوه تامین منابع مالی این بخش از پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبی رضایت بخش بوده است.

به گزارش مهر، به منظور تکمیل لوله گذاری فاز 17 و 18 پارس جنوبی در حال حاضر تمامی 220 کیلومتر خط لوله این 2 فاز مشترک گازی خریداری شده است و بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا 30 روز آینده یکی از بزرگترین عملیات لوله گذاری زیر دریایی در خلیج فارس آغاز شود.



پیش بینی می شود در مدت پنج ماه 2 خط لوله جدید 110 کیلومتری انتقال گازهای ترش فاز 17 و 18 پارس جنوبی در خلیج فارس نصب شود.



در شرایط فعلی پیشرفت عملیات اجرایی دو بخش ساحلی و فراساحلی فاز 17 و 18 پارس جنوبی از مرز 70 درصد عبور کرده است و بر اساس اعلام وزیر نفت پیش بینی می شود تولید زودهنگام گاز طبیعی تا اواسط سال آینده از این دو فاز مشترک گازی اغاز شود.



در حال حاضر هدف از طرح توسعه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع‌ (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ است.



تاسیسات فراساحلی این پروژه مشترک گازی از دو سکوی‌ حفاری‌ تولید هرکدام شامل‌ 11 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی 115 ‌کیلومتر، 2 خط‌ لوله‌ 4.5 اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ 115 کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز است.