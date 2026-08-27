۹۶ همت نیاز تجهیزات مدیریت بحران کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدینیا ظهر پنجشنبه در سفر یکروزه به قزوین و در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران کشور در سالهای اخیر تلاش کرده است حضور مؤثرتری در حوزه پیشگیری و کاهش خطرپذیری داشته باشد، اما محدودیت منابع مالی و کمبود تجهیزات موجب شده بخشی از برنامهها با کندی پیش برود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی و اجتماعی کشور افزود: ایران از مدیران توانمند و مردمی مسئولیتپذیر برخوردار است، اما هنوز نتوانستهایم از تمام این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده کنیم و در کنار آن، کشور درگیر جنگ تحمیلی اخیر نیز شد و دستگاههای مختلف با وجود شرایط دشوار، مأموریتهای خود را دنبال کردند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تدوین نقشه راه مدیریت بحران کشور گفت: یکی از اقدامات اساسی سازمان، تهیه نقشه راهی بود که در آن وظایف دستگاههای مختلف در مواجهه با بحرانها به صورت دقیق مشخص شده است.
ساجدینیا ادامه داد: نخستین شورای مرتبط با این سند تا مهرماه تشکیل خواهد شد و تفاهمنامههای مورد نیاز نیز با دستگاههای ذیربط به سرانجام رسیده است.
وی از رونمایی سند مدیریت بحران استان قزوین خبر داد و گفت: این سند امروز رونمایی میشود و پس از آن دستگاههای اجرایی استان باید برنامهها و اقدامات خود را در حوزه مدیریت بحران بر اساس این سند دنبال کنند.
مانورها آمادگی دستگاهها را افزایش میدهد
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر ضرورت برگزاری منظم رزمایشها و مانورهای تخصصی تأکید کرد و گفت: مانورها یکی از ابزارهای مهم برای سنجش آمادگی دستگاهها و کاهش خسارتهای ناشی از حوادث هستند.
ساجدینیا با اشاره به عملکرد دستگاههای امدادی در جنگ تحمیلی اخیر بیان کرد: آمادگی و هماهنگی مطلوب دستگاههای امدادی کشور در آن مقطع تا حد زیادی نتیجه مانورهایی بود که پیش از وقوع بحران برگزار شده بود و همین تمرینها باعث شد دستگاهها در شرایط واقعی عملکرد مناسبی داشته باشند.
ایجاد قرارگاه ایران من برای پشتیبانی غذایی در بحرانها
وی همچنین از راهاندازی «قرارگاه ایران من» خبر داد و اظهار کرد: در ساعات ابتدایی وقوع بحران، امکان ارسال ۱۰۰ هزار پرس غذای آماده وجود دارد و این ظرفیت پیشبینی شده است که طی ۲۴ ساعت، یک میلیون پرس غذای آماده تولید و در مناطق مورد نیاز توزیع شود.
ساجدینیا میزان نیاز کشور برای تأمین تجهیزات حوزه مدیریت بحران را حدود ۹۶ همت عنوان کرد و افزود: در برنامه تجهیز و تأمین امکانات، شهرداریها در اولویت قرار دارند، چراکه بخش قابل توجهی از حوادث در محدوده شهرها اتفاق میافتد.
وی خاطرنشان کرد: در مناطق روستایی نیز بنیاد مسکن وظایف و مسئولیتهای مهمی در حوزه مقابله با حوادث و کاهش آسیبپذیری بر عهده دارد.
تجمیع سامانههای مدیریت بحران در یک مرکز ملی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از برنامهریزی برای احداث بزرگترین مرکز ملی پاسخ به بحران کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر سامانههای مختلفی در نقاط گوناگون کشور فعالیت میکنند، اما پراکندگی این سامانهها میتواند در زمان وقوع بحران، هماهنگی را با دشواری مواجه کند.
وی افزود: هدف این است که سامانههای موجود در یک مرکز ملی تجمیع شوند تا تبادل اطلاعات، تصمیمگیری و هماهنگی میان دستگاهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. استفاده از ظرفیتهای ماهوارهای نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
یکسوم اعتبارات مدیریت بحران به فرونشست اختصاص دارد
ساجدینیا در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده فرونشست زمین در قزوین اشاره کرد و گفت: همه مخاطرات کشور در سازمان مدیریت بحران بررسی شده و اکنون این مطالعات در مرحله جمعبندی قرار دارد.
وی افزود: در مجموع حدود ۵۰۰ همت اعتبار برای حوزه مدیریت بحران پیشبینی شده که یکسوم این منابع به موضوع فرونشست اختصاص خواهد یافت. البته پرداخت این اعتبارات تاکنون محدود بوده و لازم است مسائل و مشکلات هر استان بر اساس اولویت مشخص شوند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد: پس از انجام مطالعات و تعیین اولویتهای استان قزوین، تلاش خواهیم کرد منابع مورد نیاز برای رفع مشکلات در اختیار استان قرار گیرد.
ساجدینیا با بیان اینکه محور فعالیت سازمان مدیریت بحران، حل مشکلات مردم است، گفت: مسئله مردم برای ما در اولویت قرار دارد و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز استان قزوین پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
لزوم آمادگی قزوین برای مخاطرات اقلیمی
وی همچنین نسبت به احتمال تشدید آثار پدیده النینو هشدار داد و گفت: در برنامهریزیهای مدیریت بحران باید بدترین سناریوی ممکن را نیز در نظر گرفت تا دستگاهها پیش از وقوع حادثه آمادگی لازم را داشته باشند.
ساجدینیا بر برگزاری جلسات تخصصی و اتخاذ تصمیمهای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: آمادگی قبلی میتواند میزان خسارتها را در زمان وقوع حوادث به شکل محسوسی کاهش دهد.
وی درباره احتمال وقوع سرمای شدید و مشکلات ناشی از کاهش سوخت نیز اظهار کرد: جلسات مربوط به این موضوع به دستگاههای مسئول ابلاغ شده و باید از هماکنون نسبت به پیشبینی و تأمین سوخت جایگزین اقدام شود.
حمایت بیمهای از ۱۷ محصول کشاورزی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به برنامههای حمایتی دولت در بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر ۱۷ قلم محصول کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است تا در صورت وقوع حوادث و خسارتهای ناشی از آن، بخشی از زیان تولیدکنندگان جبران شود.
وی همچنین از حمایتهای پیشبینیشده در حوزه مسکن خبر داد و گفت: در صورت بروز خسارت، تسهیلات و حمایتهایی برای جبران آسیبها در نظر گرفته شده که سقف آن تا سه میلیارد تومان خواهد بود.
آمادگی برای حل مشکل آب شرب قزوین
ساجدینیا درباره چالشهای حوزه آب شرب استان قزوین نیز گفت: سال گذشته حدود ۲۵ همت برای رفع مشکلات آب کشور هزینه شد و برای سال جاری نیز منابع مالی مورد نیاز پیشبینی شده است.
وی افزود: اگر قزوین در حوزه آب شرب با مشکل اعتباری مواجه است، لازم است موضوع به صورت مکتوب به سازمان مدیریت بحران کشور اعلام شود تا امکان بررسی و پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین بر ضرورت تأمین تجهیزات و اعتبارات حوزه درمان متناسب با نیازهای هر استان تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید نیازهای واقعی استان را احصا و برای تأمین امکانات مورد نیاز پیگیری کنند.
کمک به قزوین برای تأمین نردبان آتشنشانی بلندمرتبه
ساجدینیا در پایان درباره ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه نیز اظهار کرد: صدور مجوز برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه باید منوط به فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز برای امدادرسانی و اطفای حریق باشد.
وی با اشاره به ضرورت برخورداری شهرها از تجهیزات آتشنشانی مناسب افزود: تجهیزات ویژه اطفای حریق در ساختمانهای بلندمرتبه، از جمله نردبانهای بلندمرتبه، باید پیش از صدور مجوزهای مربوط تأمین شود و سازمان مدیریت بحران کشور نیز برای تأمین یک دستگاه نردبان بلندمرتبه مورد نیاز قزوین کمک خواهد کرد.
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