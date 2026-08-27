افتتاح ۲ پروژه تبدیل سیم به کابل در روستاهای «گونلو» و «ساریجلو» رزن

محمدرضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اجرای برنامههای هفته دولت پروژه تبدیل سیم به کابل شبکه توزیع برق روستای گونلو به بهرهبرداری رسید.
وی با تشریح مشخصات این پروژه افزود: این طرح با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان و در طول ۳.۷ کیلومتر اجرا شده است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن ادامه داد: در جریان اجرای این پروژه ۱۳ اصله پایه نیز در مسیر شبکه نصب و بهسازی شده که نقش موثری در ارتقای ایمنی و پایداری شبکه برق این روستا خواهد داشت.
رضایی با اشاره به بهرهبرداری از پروژه مشابهی در روستای ساریجلو گفت: پروژه تبدیل سیم به کابل شبکه توزیع برق این روستا نیز با اعتباری افزون بر ۵ میلیارد ریال و در طول یک کیلومتر اجرا و به بهرهبرداری رسید و در اجرای پروژه ساریجلو نیز ۲ اصله پایه در مسیر شبکه نصب و بهسازی شده است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن با بیان اینکه تبدیل شبکههای سیمی به کابل از جمله اقدامات مهم برای ارتقای کیفیت خدمات برقرسانی است، تصریح کرد: اجرای این طرحها علاوه بر افزایش ایمنی شبکه در کاهش خاموشیها، کاهش تلفات و جلوگیری از بروز برخی مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه نیز موثر خواهد بود.
رضایی افزود: توسعه و بهسازی زیرساختهای برق در مناطق روستایی با هدف افزایش رضایتمندی مردم و ارائه خدمات پایدارتر به مشترکان در دستور کار مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رزن قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت توجه به زیرساختهای روستایی گفت: تلاش میشود با تامین اعتبارات و اجرای پروژههای جدید روند اصلاح و بهسازی شبکههای توزیع برق در سایر روستاهای شهرستان نیز با جدیت دنبال شود.
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