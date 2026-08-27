به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده‌فراهانی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم کشوری روز بسیج اصناف و گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج مهدی عراقی که در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، با اشاره به تجربه اصناف در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: اصناف و بسیج در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار یکدیگر برای خدمت به مردم و پیشبرد امور کشور فعالیت کرده‌اند.



رئیس اتاق اصناف ایران با تبریک هفته وحدت و هفته دولت افزود: اصناف از سال ۱۳۴۲ با لبیک به ندای امام خمینی(ره) در کنار نهضت و مردم قرار گرفتند و این حضور تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت و پس از انقلاب نیز در عرصه‌های مختلف کشور استمرار پیدا کرد.



وی با اشاره به جایگاه تاریخی بازار در تحولات اجتماعی کشور ادامه داد: اصناف علاوه بر حضور در جریان انقلاب، در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقش مهمی در پشتیبانی از جبهه‌ها داشتند و بخشی از بازاریان در میدان نبرد حاضر شدند و بخشی دیگر مسئولیت پشتیبانی از رزمندگان و تأمین نیازهای جبهه را بر عهده گرفتند.



نوده‌فراهانی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۲ هزار شهید از جامعه اصناف تقدیم انقلاب اسلامی شده است و این قشر پس از پایان جنگ نیز در عرصه سازندگی و تأمین نیازهای کشور حضور خود را ادامه داد.



رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تجربه جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن با این تصور وارد میدان شد که می‌تواند با ایجاد فشار، شرایط اقتصادی و معیشتی کشور را دچار اختلال کند، اما در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شد.



اصناف اجازه ندادند بازار دچار کمبود شود



وی با اشاره به افزایش قابل توجه تقاضا در روزهای نخست جنگ اخیر گفت: در سه روز ابتدایی جنگ، میزان خرید مردم حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت و این میزان رشد تقاضا می‌توانست زنجیره تأمین و توزیع کالا را با فشار جدی مواجه کند.



نوده‌فراهانی افزود: با وجود افزایش شدید خرید، همکاری اصناف، بسیجیان و دستگاه‌های مسئول موجب شد بازار با کمبود گسترده کالا مواجه نشود و نیازهای اساسی مردم در این دوره تأمین شود.



وی با اشاره به جلسات تنظیم بازار در دوران جنگ ادامه داد: در آن مقطع جلسات تنظیم بازار در تهران به صورت منظم برگزار می‌شد که یک نشست در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزرا و نشست دیگر در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور معاونان و مسئولان مربوط تشکیل می‌شد.



رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در این جلسات تأکید شد که امکان نظارت بر انبارهای تجاری، باراندازها و سردخانه‌ها وجود دارد، اما انبارهای خانگی قابل کنترل نیست و به همین دلیل مهم‌ترین مسئله این بود که قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاهای ضروری خالی نماند.



وی با قدردانی از همراهی مسئولان و فعالان صنفی بیان کرد: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با وزیر جهاد کشاورزی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولان انجام شد و همکاری دستگاه‌ها و اصناف در مدیریت بازار ادامه یافت.



ستاد شهید سلامی بازار را رصد کرد



نوده‌فراهانی با اشاره به اقدامات بسیج اصناف در روزهای ابتدایی جنگ اخیر گفت: با همکاری صالحی، فرمانده بسیج اصناف کشور، از همان روزهای نخست ستادی با عنوان ستاد شهید سلامی در اتاق اصناف تشکیل شد تا وضعیت بازار به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.



وی افزود: این ستاد هفته‌ای دو روز از طریق ویدئوکنفرانس با اصناف سراسر کشور ارتباط داشت و مسائل مربوط به تأمین کالا، مشکلات واحدهای صنفی و نیازهای مردم در استان‌های مختلف به صورت مستمر پیگیری می‌شد.



رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف و بسیجیان در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی در میدان بودند تا نیازهای مردم تأمین شود و مردم در حوزه معیشت و مواد غذایی با مشکل مواجه نشوند.



وی با اشاره به افزایش جمعیت مسافر در استان‌های شمالی کشور در زمان جنگ اظهار کرد: در همان دوره حدود ۱۱ میلیون مسافر به استان‌های گیلان و مازندران سفر کردند، اما با وجود این حجم از مسافر، مشکل قابل توجهی در زمینه تأمین کالا و نیازهای مردم و مسافران ایجاد نشد.



نوده‌فراهانی این وضعیت را حاصل تلاش و همکاری مستمر اصناف در سراسر کشور دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت شبکه صنفی کشور در شرایط بحرانی توانست نقش خود را در تأمین نیازهای عمومی و حفظ جریان عرضه کالا ایفا کند.



نباید پایان جنگ را قطعی بدانیم



رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت آمادگی در شرایط کنونی اظهار کرد: نباید تصور کنیم جنگ تمام شده است و باید شرایط موجود را همچنان جدی بگیریم.



وی افزود: هر شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر به همراه فرمانده بسیج اصناف کشور به صورت ویدئوکنفرانسی با اصناف و بسیجیان سراسر کشور در ارتباط هستیم و مسائل و مشکلات آنها را بررسی می‌کنیم.



نوده‌فراهانی ادامه داد: اگر واحدهای صنفی، اتاق‌های اصناف یا مجموعه‌های مرتبط در استان‌ها با مشکلی مواجه شوند که امکان حل آن در سطح محلی وجود نداشته باشد، می‌توانند موضوع را مطرح کنند تا در تهران برای رفع آن پیگیری شود.



وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود کالا در کشور وجود ندارد، گفت: مسئله اصلی امروز افزایش قیمت‌هاست و شرایط کشور باید با توجه به وضعیت جنگی موجود مورد ارزیابی قرار گیرد.



رئیس اتاق اصناف ایران توضیح داد: بخشی از افزایش هزینه‌ها به شرایط تأمین و انتقال کالا مربوط می‌شود و تغییر مسیرهای حمل‌ونقل نیز هزینه و زمان بیشتری به زنجیره تأمین تحمیل کرده است.



پشتیبانی مردم عامل عبور از شرایط دشوار است



نوده‌فراهانی با تشریح تغییر شیوه انتقال کالا در شرایط جنگی اظهار کرد: در گذشته کشتی وارد خلیج فارس می‌شد و کالا را تخلیه می‌کرد و انتقال آن با هزینه و زمان کمتری انجام می‌گرفت، اما در شرایط فعلی بخشی از کالاها از مسیرهای ریلی و جاده‌ای و با استفاده از کامیون جابه‌جا می‌شوند که طبیعتاً هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد.



وی افزود: این مسائل بخشی از شرایط کشور در دوران جنگ است و لازم است مردم و مسئولان با درک وضعیت موجود، همراهی و تحمل بیشتری داشته باشند.



رئیس اتاق اصناف ایران پشتیبانی مردم را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار دانست و گفت: دشمن تصور نمی‌کرد ملت ایران تا این اندازه منسجم، وطن‌دوست، رهبردوست و وفادار به انقلاب باشد، اما حضور مردم نشان داد که جامعه ایران در شرایط سخت نیز از کشور و نظام خود حمایت می‌کند.



نوده‌فراهانی با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: مردمی که امروز در میدان حضور دارند، همان نسلی هستند که در روزهای ابتدایی انقلاب در راهپیمایی‌ها شرکت کردند و نسل‌های بعدی آنها نیز امروز این حضور را ادامه داده‌اند.



وی تأکید کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و همراهی نیاز داریم و فرماندهان بسیج، رؤسای اتاق‌های اصناف و مسئولان باید برای تقویت این انسجام و همکاری تلاش بیشتری داشته باشند.



رئیس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: با وحدت و همدلی می‌توان از شرایط موجود عبور کرد و اگر هر فرد برای حل مشکلات افراد دردمند و گرفتار در کنار آنها قرار گیرد، عبور از این مرحله با موفقیت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.