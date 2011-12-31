ثبت آمار ازدواج مجدد و موقت در ثبت احوال

محمد ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موازیکاری سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال در ارائه آمار ازدواج و طلاق افزود: براساس قانون، سازمان ثبت احوال مسئول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی است و این وظیفه را بر عهده دارد.

وی در مورد تفاوت در آمارهای ارائه شده در این دو سازمان گفت: سازمان ثبت اسناد فقط آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده در محضرها را اعلام می کند و با استناد به آن گزارش کار ارائه می دهند این درحالی است که بخشی از آمار سازمان ثبت احوال مربوط به اقرار نامه هایی است که در دفاتر اسناد به ثبت نرسیده و به ما اعلام می شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: علاوه بر اقرار نامه ها، ازدواج و طلاقهایی که درکنسولگری ها و نمایندگیهای خارج از کشور نیز انجام می شود به ثبت احوال اعلام می شود.

ناظمی اردکانی گفت: در مجموع می توان گفت که آمارهای ارائه شده توسط ثبت احوال، جامع تر، کامل تر، دقیق تر و اضافه تر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است.

وی در مورد آمارهای ازدواج موقت و مجدد نیز افزود: آمار ازدواج موقت و مجددی که بصورت اقرار نامه است به ثبت احوال اعلام می شود اما تعداد دقیق آن را در دست ندارم.