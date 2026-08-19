مهلت ثبت نام در آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی سال ١٤٠٥ برای دستیاران تخصصی دندانپزشکی روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی از شنبه ۲۴ مرداد آغاز شده است و تا امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ادامه داشت که براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت ثبت نام، ارسال مدارک و ویرایش فرم ثبت نام تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۱ مرداد تمدید شد.

همچنین در آزمون ارتقای دستیاران تخصصی دندانپزشکی سال جاری، دستیاران می‌توانند حوزه آزمون خود را انتخاب کنند و محدود به دانشگاه محل تحصیل نیستند.

منابع آزمون، همان منابع آزمون بورد تخصصی سال ۱۴۰۵ است و محل برگزاری، دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل دستیاران خواهد بود. دستیاران سال های اول تا چهارم رشته جراحی دهان و فک و صورت و دستیاران سال های اول و دوم سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی موظف به شرکت در این آزمون هستند.

ثبت نام آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام می شود.