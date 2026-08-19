به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در نشست قرارگاه استانی مساجد هرمزگان که با حضور معاون سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت انسجام و هماهنگی میان مجموعه‌های فعال در حوزه مسجد اظهار کرد: تعدد متولیان و دستگاه‌های مرتبط با امور مساجد در گذشته، در برخی موارد موجب پراکندگی در تصمیم‌گیری و بروز چالش‌هایی در مسیر مدیریت و ارتقای کارکردهای مسجد شده بود.

وی افزود: امام شهید (نفس‌الزکیه) نسبت به وضعیت موجود و میزان تحقق کارکردهای مورد انتظار از مساجد رضایتمندی مطلوبی نداشت و معتقد بود برای فعال شدن ظرفیت‌های واقعی مسجد، باید سازوکار منسجم‌تری برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارکان مرتبط ایجاد شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه در نگاه امام شهید، مسجد از شئون ولی‌امر و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اداره فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در همین راستا، ایجاد قرارگاه‌های ملی و استانی مساجد در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت مجموعه‌های مختلف، ائمه جماعات، هیئت‌امنا، فعالان فرهنگی و دستگاه‌های مسئول در یک مسیر مشترک و هماهنگ به کار گرفته شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر اینکه مسجد نباید صرفاً به محل اقامه نماز و برگزاری مناسبت‌های مذهبی محدود شود، گفت: در صدر اسلام، مسجد کانون بخش مهمی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و حتی حل مسائل و اختلافات مردم بود و امروز نیز باید این کارکردهای گسترده متناسب با نیازهای جامعه احیا شود.

وی ادامه داد: مساجد می‌توانند در حوزه‌هایی همچون صلح و سازش، کاهش اختلافات خانوادگی، پیشگیری و مداخله در آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و کاهش پدیده‌هایی همچون طلاق نقش مؤثری ایفا کنند و برای تحقق این هدف باید ظرفیت اجتماعی هر مسجد و محله به‌درستی شناسایی و فعال شود.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: اگر قرارگاه مساجد بتواند میان همه مجموعه‌های دخیل هم‌افزایی ایجاد کند و مسجد را به محور فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محله تبدیل کند، بخش قابل توجهی از مسائل مردم می‌تواند با مشارکت خود آنان و ظرفیت‌های محلی پیگیری و حل شود.