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۹ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

کارگرنیا خبر داد:

سه هزار عدد قرص روان گردان در رشت کشف شد

سه هزار عدد قرص روان گردان در رشت کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مواد مخدر استان گیلان از کشف سه هزار و 850 عدد قرص روان گردان و مواد مخدر در رشت خبر داد.

سرهنگ محمد حسین کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با گزارش های مردمی مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط شخصی در بخش خشکبیجار شهرستان رشت، ماموران انتظامی این شهرستان رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران انتظامی با اطمینان از صحت موضوع ضمن کسب مجوز از مقام قضایی با دستگیری این متهم منزل وی نیز را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس مواد مخدر گیلان گفت: اکیپ های عملیاتی پلیس در این بازرسی موفق به کشف و ضبط 639 گرم ماده مخدر از نوع هروئین، تریاک، شیشه، هزار و 575 گرم گراس و 142 جام پایپ شدند.

وی ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کد مطلب 1496015

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