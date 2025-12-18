  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

سرهنگ روشن قلب: سوداگران مرگ در رشت دستگیر شدند

رشت- فرمانده انتظامی رشت از دستگیری ۱۴۱ نفر از سوداگران مرگ و کشف ۱۳ کیلو و ۴۴۰ گرم مواد مخدر از ابتدای آذرماه تاکنون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان رشت موفق به کشف ۱۳ کیلو و ۴۴۰ گرم انواع مواد مخدر و بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ عدد از قرص‌های توهم زا و مخدر نظیر متادون، ترامادول، اشتها آور و لاغری و … شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با هماهنگی مقام قضائی در این راستا موفق به دستگیری ۱۴۱ نفر عامل فروش و توزیع مواد مخدر گردیده که متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: تعداد ۳۲۳ نفر معتاد نیز از سطح معابر، پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهر جمع آوری و به مراکز معتبر بازپروری و ترک اعتیاد منتقل گردیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری‌های آنان در این زمینه، بیش از گذشته با مأموران تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

