سرهنگ روشن قلب: سوداگران مرگ در رشت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان رشت موفق به کشف ۱۳ کیلو و ۴۴۰ گرم انواع مواد مخدر و بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ عدد از قرص‌های توهم زا و مخدر نظیر متادون، ترامادول، اشتها آور و لاغری و … شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با هماهنگی مقام قضائی در این راستا موفق به دستگیری ۱۴۱ نفر عامل فروش و توزیع مواد مخدر گردیده که متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: تعداد ۳۲۳ نفر معتاد نیز از سطح معابر، پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهر جمع آوری و به مراکز معتبر بازپروری و ترک اعتیاد منتقل گردیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری‌های آنان در این زمینه، بیش از گذشته با مأموران تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.