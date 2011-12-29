به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عبداللهی گفت: معاونت بهداشت وزارت بهداشت برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی وسیعی را برای اصلاح الگوی مصرف غذایی مردم به مورد اجرا گذاشته است.

مدیر تغذیه جامعه در وزارت بهداشت گفت: تهیه و انتشار مطالب آموزشی در زمینه تغذیه صحیح برای استفاده کارکنان بهداشتی و درمانی ، آموزش خانواده ها از طریق شبکه های بهداشتی درمانی کشور، برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی، برگزاری جشنواره های غذای سالم با هدف شناساندن غذاهای سنتی و دارای ارزش تغذیه ای از جمله این اقدامات است.

وی افزود: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی تغذیه صحیح با استفاده از تکنولوژی های نوین از جمله تهیه نرم افزارهای دیجیتالی، بازی های کامپیوتری، ارسال پیامک از طریق تلفن همراه، فیلم ها و سرگرمی های آموزشی برای گروه های مختلف مخاطب از جمله کودکان، نوجوانان، خانم های خانه دار و سایر گروه ها با همکاری دفتر آموزش سلامت معاونت بهداشت در دست تهیه است و به زودی در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

عبداللهی بیان کرد: با توجه به مشکل اضافه وزن و چاقی در گروه های سنی مختلف دفتر بهبود تغذیه جامعه برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف غذایی را تدوین کرده و با اجرای این برنامه از طریق شبکه های بهداشتی درمانی کشور افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستند غربالگری شده و تحت مراقبت های تغذیه ای، آموزش و مشاوره تغذیه رایگان قرار می گیرند.

مدیر تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: در سال جاری اولین بررسی ملی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای پزشکان و کارکنان بهداشتی و خانوارهای کشور انجام شده است که نتایج اولیه آن حاکی ار ارتقاء آگاهی های تغذیه ای مردم کشور در خصوص تغذیه صحیح و گروه های غذایی اصلی در برنامه غذایی روزانه است.

وی ادامه داد: براساس نتایج این مطالعه می توان نیازهای آموزشی کارکنان و خانوارها را تعییین کرده و برنامه های آموزش تغذیه در شبکه های بهداشتی درمانی کشور هدفمندتر دنبال شود.

عبداللهی گفت: بر اساس گزارش های موجود در اولین هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد در حدود 7 میلیون نسخه پمفلت و بروشور برای آموزش مردم از طریق شبکه های بهداشتی درمانی کشور تهیه و توزیع شد و همچنین بیش از 100 همایش علمی و جشنواره غذای سالم توسط مراکز بهداشت استان ها و شهرستان ها برگزار شد.

وی در ادامه افزود: همچنین 770 کارگاه آموزشی تغذیه صحیح به صورت تئوری و عملی برای 9900 نفر از پزشکان، کارشناسان، کاردانان و بهورزان مراکز بهداشت و خانه های بهداشت سراسر کشور برگزار شده است.

وی گفت: آموزش معلمان و مربیان سازمان آموزش و پرورش، کارکنان ادارات و کارخانه ها، مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، مروجین سلامت، رابطین بهداشتی، طلاب حوزه علمیه، مربیان نهضت سوادآموزی، اصناف، نیروهای زیر مجموعه سپاه پاسداران، عامه مردم و مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی در سطح کشور نیز توسط کارشناسان تغذیه انجام شده است و حدود 3 میلیون نفر در این هفته آموزش های تغذیه را دریافت کردند.