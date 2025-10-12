کارگاه توانمندسازی کارشناسان تغذیه در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه توانمندسازی کارشناسان تغذیه استان یزد با محوریت دو موضوع مهم «اضافهوزن و چاقی در کودکان و نوجوانان» و «تغذیه دوران بارداری» به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.
در این کارگاه، بیش از ۶۰ کارشناس تغذیه از مراکز بهداشتی و درمانی سراسر استان یزد حضور داشتند و آخرین یافتههای علمی در زمینه تغذیه سالم، کنترل چاقی و تغذیه صحیح دوران بارداری مورد بررسی قرار گرفت.
یوسف نقیایی مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد، در حاشیه برگزاری این برنامه گفت: در حال حاضر بیش از شصت کارشناس تغذیه در مراکز بهداشتی و درمانی استان یزد فعالیت دارند و خدمات متنوعی از جمله مشاوره تغذیه، رژیمدرمانی و آموزش اصول تغذیه سالم به گروههای مختلف سنی، از کودکان و زنان باردار گرفته تا سالمندان و بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون ارائه میدهند.
وی هدف از برگزاری این دورهها را ارتقای سطح علمی و توان تخصصی کارشناسان تغذیه عنوان کرد و افزود: بهروزرسانی دانش و مهارت کارشناسان میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات تغذیهای به مردم داشته باشد.
در ادامه فلاح کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه، با اشاره به افزایش چاقی در میان کودکان و نوجوانان گفت: در سالهای اخیر، بهدلیل تغییر سبک زندگی، کاهش تحرک بدنی و افزایش مصرف غذاهای پرکالری و چرب، روند چاقی در میان کودکان حتی در مناطق کمتر برخوردار نیز افزایش یافته است. در حالیکه در گذشته کموزنی و لاغری از مشکلات اصلی تغذیهای کودکان بود، امروز چاقی جای آن را گرفته است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تغذیه صحیح در دوران بارداری اظهار داشت: وزنگیری مناسب مادر در دوران بارداری نقش مؤثری در سلامت مادر و جنین دارد و آگاهی از اصول تغذیه صحیح میتواند از بروز بسیاری از بیماریها پیشگیری کند.
در این کارگاه اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، آخرین دستاوردهای علمی و تجربیات نوین در حوزه تغذیه سالم و کنترل چاقی را ارائه کردند.
شرکتکنندگان نیز ضمن تبادل نظر، به بررسی چالشهای تغذیهای استان یزد و ارائه راهکارهای کاربردی برای بهبود سلامت جامعه پرداختند.
این کارگاه آموزشی در راستای برنامههای ارتقای سلامت تغذیه جامعه برگزار شد و مورد استقبال کارشناسان و مدیران بهداشتی استان یزد قرار گرفت.
