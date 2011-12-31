آغاز نفوذ چین در افغانستان/ اژدهای زرد تشنه نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی، با امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت چین و دولت "حامد کرزای"، چین اولین کشوری خواهد بود که در خاک افغانستان دست به اکتشاف و استخراج نفت می زند.

وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، از طرف مجلس و کابینه موظف شده بود تا قرارداد اکتشاف و استخراج نفت از حوزه "آمودریا" را با شرکت ملی نفت چین امضا کند.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین همراه با یک شرکت افغانی به نام "وطن گروپ" به اکتشاف و استخراج نفت از مناطق قشقاری، بازار کمی و زمرد سای می ‌پردازد که این مناطق نفتی در ولایات سرپل و فاریاب قرار دارند. ذخایر تثبیت شده نفت این حوزه ۸۷ میلیون بشکه تخمین زده می ‌شود.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت چین از نفت استخراج شده ۱۵ درصد حق ‌الامتیاز و ۲۰ درصد مالیات به دولت افغانستان خواهد پرداخت و همچنین سهم افغانستان از سود نفت استخراج شده ۷۰ درصد خواهد بود.

این اولین قرارداد اکتشاف و استخراج نفت در افغانستان است که شامل ساخت اولین پالایشگاه نفت در خاک این کشور نیز می ‌شود. دولت افغانستان براساس برآورد مطالعات نهاد‌های بین ‌المللی در قلمرو این کشور، اعلام کرده که شش حوزه بزرگ نفت و گاز به نام های حوزه نفتی آمودریا، حوزه نفتی افغان تاجک، حوزه نفتی کشکه، حوزه نفتی در ولایت هرات، حوزه نفتی کتواز و حوزه نفتی هلمند در افغانستان وجود دارد.

اداره حمایت از سرمایه‌ گذاری خصوصی، آیسا، افغانستان اخیرا اعلام کرد که چین در زمینه سرمایه ‌گذاری در افغانستان در مقایسه با کشورهای غربی و همسایه‌ های افغانستان پیشقدم بوده و به افزایش سرمایه‌ گذاری در کشور علاقمند است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی "اطلاعات صنعتی افغانستان"، روح‌ الله احمدزی، رئیس بخش تشویق سرمایه گذاری آیسا، گفته است که ارزش منابع طبیعی افغانستان سه تریلیون دلار تخمین زده می ‌شود و هم اکنون ۴۷ شرکت چینی در بخش استخراج معادن و سایر عرصه ها در افغانستان فعالیت دارند.

شرکت "ام.‌سی.‌سی" چین در مزایده سال ۲۰۰۸ در رقابت با شرکتهای قزاقستان، روسیه، آمریکا و کانادا توانست بزرگترین قرارداد صنعتی افغانستان، استخراج معدن مس "عینک" را از آن خود کند. این معدن در ولایت لوگر قرار دارد و ارزش آن ۴.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وو گنگ چینگ، کنسول اقتصادی و تجارتی چین در کابل، دو ماه قبل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که وجود ناامنی ها مانعی برای تاجران و سرمایه‌ گذاران چینی برای فعالیت در افغانستان نیست.

به گفته وی، دومین قدرت اقتصادی جهان تشنه منابع معدنی خام افغانستان است.