شماره چهارم فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره چهارم فصلنامه مقالاتی با عناوین رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88، جایگاه مجلات علمی کشور در پایگاه های اطلاعاتی مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی، شبکه‌های هم‌تالیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال‌های 2000 تا 2009 به چشم می خورد.

امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه‌های دانشگاهی، فناوری اطلاعات راهبردی برای مدیریت کارآمدتر و اثربخش تر منابع انسانی، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری، طراحی موتور جستجوی هوشمند تخصصی و بررسی تأثیر استفاده از ابر برچسب در بهبود بازیابی اطلاعات از وب از دیگر مقالات ارائه شده در این فصلنامه است.

مطالعه وضعیت وب سایت های دانشگاه های برتر کشورهای جهان اسلام ، تحلیل رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و مقیاس وبرمتریک، تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فناوری و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر و به‌سوی ایجاد ارزش افزوده اطلاعات در نظام ها و خدمات اطلاعاتی نیز در قالب مقاله در این فصلنامه منتشر شده است.

به گزارش مهر، عناوینی چون میزان همخوانی مجله های علمی پژوهشی حوزه کشاورزی با استاندارد نشر مؤسسه بین المللی ایزو، بررسی وضعیت مجلات پزشکی انگلیسی زبان ایران در پایگاههای اطلاعاتی، تاملی در کاربرد ضریب تاثیر برای ارزیابی کیفیت نشریات، ارزیابی و رتبه‌بندی وبلاگ‌های کتابداری ایران، تحلیل استنادی نشریات علوم انسانی در پایگاه PJCR در سال‌های 1382 تا 1386 و کندوکاوی در پژوهش‌های تحلیل پیوندهای وبی در ایران و جهان نیز در ویژه نامه علم سنجی منتشر شده است.