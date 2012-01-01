معمای مرگ مشکوک پنج عضو خانواده ای در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، 28 خرداد امسال اعضای یک خانواده ساکن بندرعباس به دنبال بازگشت از جیرفت چند عدد کنسرو ماهی، بادمجان و مقداری سوسیس خریده و غذاهای مخلوط را صرف کردند. چند ساعت بعد هم مرد خانواده همراه پدر زن و خواهر زنش راهی محل کارشان شدند.

ساعت 10 صبح 29 خرداد، «کلثوم» و سه فرزندش به نام های مهدی - یکساله - ، فاطمه و علیرضا - 6 ساله - به خاطر حالت تهوع به بیمارستان خاتم الانبیا منتقل شدند که پس از مداوا و طی مراحل درمانی و بهبود نسبی از بیمارستان مرخص شدند. با این وجود ساعت 11 و 50 دقیقه همان شب هر چهار نفر دوباره به بیمارستان انتقال یافتند که «علیرضا» به محض ورود دچار اختلال قلبی شد و جان سپرد. دو کودک دیگر هم برای مداوا به بیمارستان کودکان منتقل شدند، اما تلاش پزشکان برای نجات جانشان موثر واقع نشد و آنها نیز فوت کردند. مادر خانواده هم به دلیل افت فشار خون و نارسایی قلبی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شد.

ساعت 14 همان روز «خویبار» - پدر 70 ساله کلثوم - نیز به دلیل افت فشار خون و تهوع به بیمارستان انتقال یافت که ساعت 10 شب به دلیل اختلال تنفسی و ایست قلبی جان باخت. «کلثوم» هم پس از یک هفته روی تخت بیمارستان فوت کرد.

پس از مرگ پنج عضو این خانواده پرونده با دستور بازپرس جنایی بندرعباس در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی بندرعباس قرار گرفت. اجساد قربانیان نیز برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

از هیچکس شکایت ندارم

اسلام رئیسی نژاد - پدر خانواده - که از کارکنان نیروی انتظامی است، پس از این حادثه گفت: از کسی شکایت ندارم، اما از بخش هایی مانند کالبدشکافی به دلیل کندی در اعلام نتایج آزمایش ها گلایه دارم. هرچند سه فرزندم در نخستین روزها در بیمارستان جان باختند، اما باید از گروه پزشکی پرسید چرا نتوانستند همسرم که یک هفته در بیمارستان بستری بود را نجات دهند و سم را از بدنش خارج نمایند. همچنین باید از پزشکان پرسید چرا در نخستین مراجعه همسر و فرزندانم به بیمارستان به خاطر تشخیص نادرست آنها را مرخص کردند.

وی افزود: در همان نخستین ساعات که به خانه آمدم و دلیل بی حالی فرزندان را از همسرم پرسیدم، او از مشاهده غباری در آشپزخانه صحبت کرد. حتی خواهرزنم پس از ورود به خانه در نخستین فرصت پنجره ها را باز کرد و با روشن نمودن پنکه سعی در برطرف کردن غبار کرده بود. برخی از همسایه ها نیز که برای تسلی خاطر به خانه ام آمده بودند، از وجود بویی نامطبوع صحبت می کردند.

دو فرضیه پلیس

سرهنگ قطب زاده -رییس پلیس آگاهی استان هرمزگان- در تشریح روند رسیدگی به این پرونده در اداره آگاهی گفت: پس از مرگ پنج عضو این خانواده کارآگاهان دوفرضیه را مطرح کرده و تحقیقات را بر روی این دوشاخه آغاز کردند.در فرضیه اول قتل اعضای این خانواده مطرح شد. در فرضیه دوم هم احتمال مرگ بر اثر مسمومیت غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات پلیسی احتمال قتل در این ماجرا را کمرنگ نشان داد اما منتظر نظریه پزشکی قانونی بودیم تا علت اصلی مرگ مشخص شود. سرانجام متخصصان پزشکی قانونی در گزارش اولیه خود علت مرگ را از تولید سمی ناشناس در بدن قربانیان به خاطر غذای مصرفی اعلام کرد.با این گزارش موضوع عمدی بودن ماجرا رد شد و پرونده هم اکنون در دادسرا درحال رسیدگی است.