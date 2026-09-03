ضربه مهلک مرزبانان سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان سلاح و مهمات جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «حسینعلی فراهی» گفت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال سلاح و مهمات جنگی به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران پس از شناسایی منطقه و اجرای اقدامات عملیاتی، در جریان درگیری با قاچاقچیان مسلح موفق شدند ۴ قبضه سلاح آرپی‌جی ۷، ۶ گلوله آرپی‌جی ضدزره، ۶ خرج گلوله آرپی‌جی، ۲ هزار و ۳۸۲ فشنگ جنگی کلاش و ۷۹۶ فشنگ ام۴ را کشف کنند.

️وی ادامه داد: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

️سرهنگ فراهی تصریح کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات را برای انجام اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناامنی وارد کشور کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.