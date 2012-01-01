دستگاه آهنگری چرخشی سرد در اصفهان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران و کرون اصفهان، برای نخستین بار در کشور، به روش آهنگری چرخش سرد دست یافتند.

وی با اشاره به اینکه با دست یافتن به روش چرخشی سرد، دستگاه آن نیز ساخته شده و به شماره 57638 در 12 اسفندماه سال 87 به ثبت اختراعات رسیده، بیان داشت: آهنگری چرخشی سرد یک روش فرم دهی به میله‌ها و لوله‌ها است که به ویژه در برخی از آلیاژهای خاص فلزی کاربرد‌های وسیعی دارد.

این مخترع با بیان اینکه روش پیش فرض در آهنگری استفاده از گرماست، افزود: زمانی که برخی از آلیاژها باید به طور حتم در سرما فرم دهی شود، از طرح آهنگری چرخشی سرد استفاده می‌شود تا بدون گرمادهی، در ساختار فلز تغییر ایجاد شود و آن ‌را به شکل مورد نظر در بیاوریم.

وی تصریح کرد: اساس شکل‌دهی به فلز در روش آهنگری چرخشی سرد بر مبنای ارتعاشات ضربه‌ای است که به میزان 10 تا 20 هزار بار در دقیقه به فلز اولیه فشار وارد می‌شود و به شکل قالبی که در آن قرار گرفته در می‌آورد.

خدایی ادامه داد: این روش در واقع یک رانش مولکولی سرد در فلز ایجاد می‌کند که در بسیاری از صنایع پیشرفته کاربرد‌های گسترده‌ای دارد.

وی گفت: اکنون برای نخستین بار توان تولید قطعاتی که با این روش به دست می‌آیند در ایران فراهم شده که ما حتی نمونه خارجی از این دستگاه برای نمونه‌برداری و مهندسی معکوس نداشتیم.

مخترع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران و کرون ادامه داد: این طرح که 100 درصد جواب داده تاکنون کمک بزرگی به صنایع کشور انجام داده به ویژه برای تولید قطعات مورد نیاز در صنایع هوایی کاربرد بالایی دارد.

خدایی اضافه کرد: به دنبال دستیابی به روش آهنگری چرخشی سرد برای نخستین بار در ایران توانستیم برخی از قطعات خاص هواپیما و هلیکوپتر که 100 درصد جزو اقلام تحریمی بود و بخشی از ناوگان هوایی کشور را زمین‌گیر کرده بود را تولید کنیم.

وی با بیان اینکه با استفاده از این روش برخی از قطعات خاص هواپیما و هلیکوپتر را تولید کرده‌ایم که 100 درصد جزو اقلام تحریمی هستند، گفت: نبود آنها بخشی از ناوگان هوایی کشور را زمین‌گیر کرده بود.

خدایی زمان صرف شدن برای اختراع دستگاه آهنگر چرخشی سرد را بالغ بر 10 سال عنوان کرد و بیان داشت: دستگاه آهنگری چرخشی سرد در نمایشگاه آیتکس 2009 مالزی که 22 کشور صنعتی در آن حضور یافته بودند به عنوان بهترین طرح مدال طلا برد.

وی گفت: در صورتیکه ایران مورد تحریم کشورهای غربی نبود، تفاوت قیمت اساسی و چند مزیت قابل توجه دستگاه آهنگری چرخش سرد تولیدی ایران، کشور را در مرتبه‌ای بالاتر از نمونه آلمانی قرار می‌داد.

مخترع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران و کرون اضافه کرد: نمونه خارجی این دستگاه حین کار صدای زیادی تولید می‌کند که در نمونه ایرانی این مشکل به سبب در بر گیری دستگاه به وسیله یک محفظه روغن رفع شده است.

وی تصریح کرد: بین برخی از قطعات دستگاه ارتعاشات غیرمجاز وجود دارد که سبب استهلاک بسیار می‌شود، این مشکل نیز با قرار دهی قطعات لاستیکی بین قطعات اصلی دستگاه تا حد زیادی رفع شده است.

خدایی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت‌های لنگری سبب صرفه‌جویی قابل در انرژی مصرفی دستگاه شده، افزود: دستگاه‌های خارجی هد آن نیز یک تکه است که باز کردن دستگاه و تعمیر، آن را مشکل می‌کند، در نمونه ایرانی هد دو تکه طراحی شده که سبب تسریع در باز و بسته شدن و تعمیر دستگاه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آلیاژ تنگستن از جمله آلیاژهای بسیار سختی است که کار کردن روی آن دشواری‌های خاص خود را دارد، گفت: نسل جدید این دستگاه که در حال طراحی است امکان کار با چنین آلیاژهای خاصی را نیز فراهم می‌کند.

این مخترع دانشگاه تیران و کرون تاکید کرد: دستگاه آهنگری چرخشی سرد یک ابزار خاص نیست، بلکه تکنولوژی است که تمام محتوای آن تحریمی محسوب می‌شود و اکنون بومی شده و کاربردهای خاصی به ویژه برای سبک سازی قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی دارد.