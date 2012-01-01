احزاب برای برگزاری جلسات انتخاباتی مجوز دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند خوب ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس در هرمزگان، عنوان کرد: با توجه به آمادگی ستاد انتخابات استان هرمزگان و همچنین ستادهای حوزه های انتخابیه اصلی خوشبختانه در روند ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس در هرمزگان مشکل خاصی ایجاد نشد و ثبت نام از داوطلبان به بهترین شکل ممکن انجام شد.

وی در خصوص انتصاب چند فرماندار جدید در شهرستانهای مختلف هرمزگان در آستانه ثبت نام انتخابات مجلس گفت: در تعدادی از شهرستانهای استان هرمزگان فرمانداریها به صورت سرپرستی اداره میشد که در این شهرستانها فرمانداران جدید منصوب شدند و در واقع تغییری در فرمانداریها صورت نگرفته و فقط برای شهرستانهای بدون فرماندار، فرمانداران جدیدی منصوب شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان به مدیران دولتی توصیه کرد در آستانه انتخابات مجلس برای نامزد خاصی تبلیغات نکنند.

بامری افزود: ما به مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرده ایم برای نامزد خاصی تبلیغات نکنند و برای برخورد با مدیران متخلف هم در حال حاضر دو شعبه ویژه قضایی در نظر گرفته شده است. همچنین از مردم هم تقاضا می کنم گزارشات خود در این خصوص را به استانداری هرمزگان اعلام کنند.

وی با اشاره به فعالیت احزاب و گروههای مختلف در آستانه انتخابات مجلس، اظهار داشت: ما مخالف برگزاری جلسات انتخاباتی توسط احزاب و گروههای مختلف نیستیم اما تمامی این گروهها باید برای برگزاری جلسات خود از اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان مجوز دریافت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان اضافه کرد: جلسات انتخاباتی معمولا جلساتی تنش زا هستند و عواقب و پیامدهای برگزاری بدون مجوز این جلسات بر عهده برگزار کنندگان آن است.

بامری به تلاش دشمنان برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: باید تمامی نامزدهای انتخاباتی، مسئولان برگزاری انتخابات و همچنین رسانه ها در راستای افزایش مشارکت مردم در انتخابات حرکت کنند.

وی ادامه داد: من به تمام نامزدهای انتخاباتی و مردم اطمینان خواهم داد که ما از آرای مردم به خوبی امانتداری خواهیم کرد و اطمینان داشته باشید هیچکدام از مدیران کلان این استان حاضر نیستند عاقبت خود را برای نامزدهای انتخاباتی خراب کنند.