  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

مهمانپرست در پاسخ به مهر:

تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا در ذهن مردم ایران باقی خواهد ماند

تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا در ذهن مردم ایران باقی خواهد ماند

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا و امضای آن توسط باراک اوباما ضمن تاکید بر اینکه ایران و آمریکا مبادلات بانکی با یکدیگر نداشته اند، گفت: اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ذهن مردم ایران خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعلام موضع پیرامون امضای تحریم بانک مرکزی ایران توسط رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد: اقدامی که توسط مقامات آمریکایی برای اعمال فشار به ملت ما دنبال می شود نمی تواند تاثیری بر اراده ملت بزرگ ما در دسترسی به اهداف و حقوق اساسی خود داشته باشد.

دستیار ویژه وزیر خارجه خاطر نشان کرد: البته مبادلات بانکی و تبادل تجاری خاصی ما با آمریکا نداشتیم و این موضوع بیشتر در قالب فشار سیاسی و تبلیغاتی صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: کشورهایی که تحت فشار آمریکا قدم بر می دارند توجه داشته باشند که منافع ملی خود را تحت تاثیر فشارهای نامشروع و منافع آمریکا از دست می دهند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه گفت: ملت ما اینگونه اقدامات خصمانه را در ذهن خواهد داشت هر چند این اقدامات بیشتر نشانگر پیشرفت کشور ماست که از این فشارها برای افزایش و سرعت پیشرفت استفاده خواهد کرد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با خبری مبنی بر بازداشت 3 مامور مرزبانی جمهوری اسلامی ایران توسط پاکستان گفت: جزئیات دقیقی از این حادثه دریافت نکرده ایم البته بین مرزهای کشورهای همسایه ممکن است اتفاقاتی بیفتد که با پیگیری و مذاکرات معمولا حل می شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت مهندسان ایرانی ربوده شده در سوریه اعلام کرد که طبق آخرین اطلاعات هر 7 نفر در سلامت کامل به سر می برند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مذاکرات ایران با گروه 1+5 نیز گفت: پاسخ خانم اشتون داده شده و در حال حاضر منتظریم تاریخ پیشنهادی اجلاس بعدی و محل پیشنهادی توسط خانم اشتون ارائه شود. بعد از اینکه زمان و مکان پیشنهادی اعلام شد آقای جلیلی و تیم مذاکره کننده هسته ای نظرات خود را خواهند داد و با تماس ها به توافق نهایی برای مذاکرات خواهند رسید.

ادامه دارد...

کد مطلب 1500054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها