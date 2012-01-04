جواد اوجی در گفتگو با مهر با بیان اینکه سردی زمستان سال جاری در مقایسه با 42 سال گذشته بی سابقه بوده است، گفت: با وجود سرمای شدید هوا در اکثر استانهای کشور تا کنون هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز در سطح شرایط سراسری گزارش نشده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به بهره مندی یک میلیون و 300 هزار مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی از ابتدای سالجاری تا کنون تصریح کرد: همچنین در این مدت سه هزار و 800 واحد صنعتی و چهار نیروگاه جدید به شبکه ملی گاز متصل شده اند.

معاون وزیر نفت با اشاره به تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت نفت برای انجام تعمیرات اساسی تمامی تاسیسات گاز شامل خطوط لوله، پالایشگاه ها و ایستگاه های تقویت فشار گاز، اظهار داشت: با انجام به موقع تعمیرات اساسی پایداری انتقال گاز در سطح شبکه سراسری تثبیت شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 2 برابری تزریق گاز شیرین به مخازن نفتی گاز کشور از ابتدای سال جاری تا کنون بیان کرد: در این مدت به طور متوسط روزانه حدود 11 میلیون متر مکعب گاز شیرین به مخازن نفتی کشور تزریق شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز همچنین از افزایش بی سابقه گاز طبیعی به ترکیه در سال جاری خبر داد و یادآور شد: از ابتدای سال جاری به طور متوسط روزانه میزان صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه حدود 10 درصد افزایش یافته است.

اوجی همچنین با اشاره به افزایش 16 و 14 درصدی گازرسانی به صنایع عمده و جایگاه های CNG بیان کرد: امسال به طور متوسط روزانه میزان گازرسانی به صنایع عمده کشور از 69 به 85 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه امسال به طور میانگین روزانه حدود 17.5 میلیون متر مکعب گاز به جایگاه های CNG ارسال شده است تاکید کرد: با این وجود متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری در ایام سرد سال روزانه 25 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه با این میزان صرفه جویی در بخش خانگی و تجاری به طور متوسط روزانه معادل یک فاز پارس جنوبی و خوراک گازی 5 تا 6 مجتمع پتروشیمی در مصرف گاز کشور صرفه جویی شده است از افزایش 10 درصدی وصول قبوض مشترکان خانگی خبر داد.

معاون وزیر نفت در پایان با اشاره به ضریب 51 درصدی نفوذ گاز طبیعی به سبد انرژی خانوارهای روستایی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی حدود 96 درصد خانوارهای شهری کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.