کاهش بار ترافیکی میدان ونک با اتصال بزرگراه حقانی به همت غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پشمچی زاده از احداث رمپ بتنی و اتصال بزرگراه شهید حقانی به همت غرب خبر داد و افزود: در حال حاضر شهروندان برای عزیمت از بزرگراه حقانی به غرب تهران باید ضمن طی کردن مسیری از این بزرگراه، از نقاط پرترافیکی عبور کنند که با بهره برداری از این رمپ در محل تقاطع شهید حقانی و همت می توانند بدون گذر از محلهای پر ترافیک همچون چهارراه جهان کودک و میدان ونک به مقاصد مورد نظر خود در غرب تهران دسترسی پیدا کنند.

شهردار منطقه 3 در ادامه با اشاره به اینکه با بهره برداری از این پروژه تا حدودی از بار ترافیکی میدان ونک کاسته می شود خاطر نشان کرد: طول این رمپ بتنی حدود 550 متر و عملیات اجرایی آن از مهر ماه سال جاری آغاز شده است و در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

گفتنی است شهرداری منطقه 3 تهران با توجه به وسعت جغرافیایی تراکم جمعیت و فراوانی مراکز تجاری – اداری یکی از بزرگترین مناطق شهری تهران است و در این منطقه محله هایی چون قلهک، زرگنده، ونک، داوودیه، دروس، اختیاریه، امانیه و نیز بزرگراه هایی نظیر مدرس شهید همت شهید حقانی رسالت و آفریقا وجود دارد.