حل سرعت اینترنت با اینترنت ملی/ اینترنت دو مگابیتی برای کاربران کشور

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بحث ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) را به عنوان نقطه و کانون اصلی فعالیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه برشمرد که نشان از اراده و عزم ملی برای توسعه فناوری اطلاعات و فراهم کردن زیرساختها و بسترهای لازم در زمینه های مختلف ارتباطی و نرم افزار دارد و اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی اینترنت ملی 3500 میلیارد تومانی

وی یکی از محدودیتهای اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به صورت سالیانه عنوان کرد و به مهر گفت: در صورتی که بتوانیم تمامی اعتبارات این پروژه را به صورت یکجا دریافت کنیم زمان بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخهای امروزی برای تحقق شبکه ملی اینترنت مورد نیاز دانست و گفت: در صورتیکه که این مبلغ به مرور در اختیار ما قرار گیرد هر سال بخشی از این پروژه عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی اینترنت ملی با تجهیزات داخلی

تقی پور درباره تامین تجهیزات پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز تاکید کرد: بنا براین است که در راه اندازی این شبکه از تجهیزات و به ویژه نرم افزارهای بومی استفاده شود.

وی اضافه کرد: طبیعتا در مواقعی که با توجه به تنوع و گستردگی تجهیزات به هر دلیل تولید داخلی شکل نگرفته است به ناچار از تجهیزات تولیدی معتبر شرکتهای خارجی استفاده خواهد شد.

راه اندازی اینترنت ملی برای حل مشکل پهنای باند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از اهداف اصلی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را رفع اتکا به پهنای باند اینترنت بین الملل عنوان کرد تا چنانچه این پهنای باند به هر دلیلی چون اختلالات بین المللی و وجود اشکالات در درگاههای ورودی کشور محدود شد، این محدودیت به کاربران داخلی اعمال نشود.

وی به مهر گفت: در اینکه امروز سرعت دسترسی کاربران به اینترنت با فراز و نشیبهایی روبرو است شکی نیست و یکی از بحث های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز همین موضوع است که در این رابطه باید نظارتهایی بر فعالیت ارائه کنندگان خدمات اینترنت صورت گیرد.

راه اندازی اینترنت ملی و ارائه اینترنت 2مگابیتی به کاربران

تقی پور پیش بینی کرد که در شبکه ملی اطلاعات و با هماهنگی های اولیه ای که انجام شده است، مشکلات امنیتی کاهش پیدا می کند و به مهر گفت: از آنجایی که در این شبکه مشکل امنیتی نخواهیم داشت و در بحث هزینه ها نیز با کاهش روبرو خواهیم شد، افزایش پهنای باند دسترسی اینترنت با سرعت حداقل 2 مگابیت در ثانیه برای کاربران دیده شده است.