به گزارش خبرگزاری مهر، پری صیادی عنوان کرد: نمایشگاه جامع زنان هرمزگان 15 تا 21 اسفندماه امسال با هدف نشان‌دادن توانمندی‌های زنان این استان برپا می‌شود.

صیادی با اشاره به اهمیت حضور بانوان در اجتماع تصریح کرد: نمایشگاه جامع زنان هرمزگان با 20 غرفه در محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی، سیاسی با همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مشارکت سازمانهای مردم نهاد، دانشگاه ها و سایر ارگان ها در این استان برگزار می شود.

وی برگزاری نمایشگاه جامع زنان هرمزگان با هدف نشان دادن توانمندها و خلاقیت های زنان را کاری مهم در ایجاد خودباوری زنان شهری و روستایی هرمزگان دانست.

مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان پویایی و خلاقیت، پیاده کردن طرح تحول اجتماعی زنان روستایی و سرپرست خانواده که از چه ظرفیت هایی توانسته اند برای پویایی و گذران زندگی خود استفاده کنند را بخش دیگری از اهداف نمایشگاه جامع زنان هرمزگان برشمرد.

صیادی برگزاری حلقه های گفت و گوهای تخصصی در زمینه های مد و لباس، مهارت های زندگی و روابط و دختر و پسر، مسائل حقوقی، احکام، اقتصاد، برگزاری شب شعر و جشنواره آشپزی را از برنامه های جانبی در این نمایشگاه عنوان کرد.