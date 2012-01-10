دومین سوگواره آئینهای حسینی در استان سمنان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این سوگواره با اجرای تعزیه در نقاط مختلف استان سمنان برگزار می شود، افزود: با اجرای مراسم تعزیه از هفدهم صفر در شاهرود، برگزاری دومین سوگواره آیین های حسینی در این استان آغاز شد.

وی اظهار داشت: بیست و یکم تا بیست و سوم دی ماه از ساعت 19 تا 21 و 30دقیقه مراسم تعزیه در تکیه اعظم شهر کلاته خیج شاهرود اجرا می شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تعزیه در بیست و دوم دی ماه ساعت 14 در تکیه پهنه سمنان، گفت: همچنین در ساعت 14 و 30دقیقه همین روز مراسم مشابهی در گلزار شهدا و ساعت 15 و 30 دقیقه در خانه سالمندان شاهرود برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان افزود: مراسم تعزیه در بیست و سوم دی ماه از ساعت 14 و 30 دقیقه الی 16 و 30 دقیقه در سالن انقلاب میامی نیز اجرا خواهد شد.

یزدانی با بیان اینکه در روز اربعین حسینی از ساعت 12 الی 13 در تکیه میانه حاج صالح روستای قلعه نو خرقان شاهرود و از ساعت 15و 30 دقیقه الی 17 در تکیه پایین شهر مجن شاهرود مراسم تعزیه برگزار می شود، گفت: مراسم تعزیه در روز اربعین در سایر شهرهای استان نیز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: آخرین برنامه سوگواره حسینی، به اجرای تعزیه در تکیه پهنه سمنان، در تاریخ بیست و نهم دی ماه ساعت 14 اختصاص دارد.

یزدانی هدف از برگزاری این سوگواره را احیای اجرای تعزیه در تکایای مناطق شهری و روستایی، بررسی نسخه های تعزیه به منظور جلوگیری از رواج خرافه و بدعت در اجرای این آیین نمایشی مذهبی، اشاعه شیوه های سنتی عزاداری و زنده نگهداشتن شور حسینی عنوان کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه تعزیه ازجمله هنرهای نمایشی بومی ایرانیان است که هدف از اجرای آن نمایش نمادین وقایع کربلا و مصیبتهای وارده به دیگر امامان معصوم (ع) است، افزود: این هنر در زمره میراث معنوی (نا ملموس) شناخته شده و در همین راستا این اداره کل، مجالس تعزیه با همکاری گروه های مجری و خادمین تکایا و حسینیه ها را برگزار می کند.