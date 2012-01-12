دو ژیمناستیک کار یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به نظر کمیته فنی ترامپولین و به منظور انتخاب ورزشکاران شاخص این رشته ورزشی، محمد شهاب یاوری و سید حسین حسینی با مربیگری ناصر خضری به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی انتخابی از روز دوشنبه 26 دی ماه در استان فارس و در سالن ژیمناستیک استاد اعظمی برگزار می شود.

این اردو به منظور آمادگی برای شرکت در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا انجام خواهد شد.

قضاوت داوران یزدی در مسابقات ژیمناستیک لیگ باشگاه های کشور

از سوی فدراسیون ژیمناستیک کشور از ابوالفضل یاوری، کاظم خضری و محسن خضری برای قضاوت در سومین دوره مسابقات لیگ باشگاه های ژیمناستیک دعوت به عمل آمد.

این مسابقات از 18 بهمن ماه به مدت سه روز در اهواز برگزار می شود.

حضور دو داور یزدی در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی کشور

از سوی فدراسیون ژیمناستیک کشور از محسن خضری و محمد حسین یاوری به عنوان داور برای مسابقات قهرمانی کشور ژیمناستیک هنری دعوت به عمل آمده است.

این مسابقات در رده سنی نوجوانان و جوانان در بخش آقایان از هشتم بهمن ماه به مدت پنج روز در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.