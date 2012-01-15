8 فیلم جشنواره فجر در لرستان اکران می شود/ اجرای 12 اثر جشنواره تئاتر فجر

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره فجر در سه بخش فیلم، تجسمی و تئاتر در استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر به طور همزمان با تهران برای اولین بار در لرستان، افزود: برگزاری جشنواره تئاتر فجر همزمان با سراسر کشور در استان تأثیر فراوانی بر ارتقای سطح کیفی تولیدات تئاتر استان خواهد داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: جشنواره تئاتر فجر پنجم تا دوازدهم بهمن ماه در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در جشنواره تئاتر فجر گروههای برگزیده مناطق به اجرای نمایش صحنه ای می پردازند، عنوان کرد: در بخش نمایش حدود ۱۰ تا ۱۲ گروه برای اجرای نمایش در استان حضور خواهند داشت که ۲ اثر پذیرفته شده از استان لرستان است.

حجت الاسلام اسماعیلیان برگزاری کارگاههای آموزشی نقد و بررسی نمایشها با موضوع آشنایی با تئاتر در بخش های مختلف از کشوری تا جهانی، برپایی "ورک شاپ" و برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر و نمایش را از جمله برنامه های حاشیه ای این جشنواره برشمرد.

وی افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر‌ تئاتر از دیگر برنامه‌های این دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان اشاره کرد و گفت: با حمایت و همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با جشنهای باشکوه پیروزی انقلاب جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در لرستان نیز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره در رشته های نقاشی، مجسمه سازی، سفال و سرامیک، نگارگری، خوشنویسی، فیلم در در سطح ملی، کاریکاتور، عکاسی و پوستر در سطح بین المللی و همچنین همایش علمی به طور همزمان با تهران در لرستان نیز برگزار می شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان یادآور شد: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از10 بهمن تا 14 اسفند ماه سالجاری در این استان برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: در بخش تجسمی نیز بالغ بر ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از داوری به استان باز می گردد.

حجت الاسلام اسماعیلیان همچنین به برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان اشاره کرد و گفت: در حوزه فیلم نیز ۸ اثر در ۲ سینما و ۲ شهرستان استان لرستان اکران خواهد شد.