به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های نماز جمعه انگوت با تبریک ماه مبارک رمضان و دعوت همگان به تقوای الهی، «حکمت و غایت روزه» را رسیدن انسان به گوهر تقوا دانست و بر بهره‌گیری عمیق‌تر از فرصت‌های معنوی این ماه تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّاسِ…» (بقره)، گفت: عظمت ماه رمضان پیش از هر چیز به سبب نزول قرآن کریم است؛ هرچند روزه نیز برکات فراوانی دارد.

امام جمعه شهرستان انگوت رمضان را «شهرالمواسات» خواند و با اشاره به پویش‌های «ایران همدل»، «مسجد همدل» و «نمازجمعه همدل» عنوان کرد: ماه رمضان فرصتی برای کمک به نیازمندان و گره‌گشایی از مشکلات مردم است. وی راهبردهای پویش مسجد همدل را برگزاری افطاری ساده، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برشمرد.

حجت‌الاسلام قدرتی در ادامه، از کم‌رنگ بودن حضور برخی مسئولان در مراسم اربعین شهدای تروریستی آمریکایی و صهیونیستی انتقاد کرد و با استناد به بیانات اخیر مقام معظم رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب با رویکردی پدرانه و دلسوزانه نسبت به آسیب‌دیدگان فتنه دی‌ماه، همه جان‌باختگان این حوادث را مورد توجه قرار داده‌اند.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با طرح این پرسش که «چرا ترامپ برای توافق سریع با ایران دست‌وپا می‌زند؟» گفت: این رفتار نشان می‌دهد آمریکا در موضع قدرت نیست، بلکه در حال مدیریت وضعیتی پرهزینه است.

حجت‌الاسلام قدرتی تصریح کرد: آمریکا اکنون با سه گزینه جنگ، عقب‌نشینی یا دستیابی به توافق روبه‌روست و بهترین و آبرومندانه‌ترین گزینه برای آن، رسیدن به توافق است؛ زیرا از یک‌سو دستاورد سیاسی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، امکان کاهش تنش و عقب‌نشینی از فضای نمایشی فعلی را فراهم می‌کند.