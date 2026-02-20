امام جمعه فراشبند: شکست کودتای اخیر نتیجه هوشیاری ملت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مجید فرجزاده فسائی در خطبههای شعبانیه با توصیه مؤمنان به پرهیز از گناه و رعایت تقوا، بر فاصله گرفتن از خطوط قرمز الهی و نزدیک نشدن به حریم گناهان تأکید کردند.
وی با اشاره به پرسش امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص) درباره برترین اعمال در این ماه، ورع و خداترسی را مهمترین عمل دانستند و افزودند: تمام جوارح باید برای روزهداری آماده شوند؛ زبان، گوش و چشم باید از هر آنچه حرام است محافظت شوند تا قلب پاک و آماده ضیافت الهی گردد.
امام جمعه فراشبند همچنین عفت در گفتار، شنیدار و دیدار را از مهمترین تمرینهای معنوی ماه رمضان برشمردند و افزودند: این مراقبتها تمرینهای اساسی برای ورود با طهارت دل به ماه رمضان هستند.
حجت الاسلام فرج زاده به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم تبریز اشاره کردند و گفت: رهبر انقلاب وقوع کودتای اخیر را هدفمند برای سست کردن پایههای نظام دانستند که با تلاش ملت و نیروهای امنیتی، این کودتا شکست خورد و اجازه بهرهبرداری دشمن داده نشد.
وی با اشاره به چالشها و تهدیدات آمریکا، افزودند: این کشور با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبروست و تلاش دارد بر ملت ایران تسلط پیدا کند؛ بنابراین هوشیاری، آمادگی و اتحاد ملی ضروری است».
ایشان همچنین مذاکرات بین ایران و آمریکا را موضوع دیگری دانستند که با رعایت چارچوبهای نظام و حفظ اصول غنیسازی و مسائل موشکی و منطقهای پیش میرود و تأکید کردند: آمریکا قابل اعتماد نیست و تنها مسیر آن تعامل با ایران است.
امام جمعه فراشبند در پایان از عملکرد نیروهای امنیتی، فرمانداری و اعضای شورای تأمین شهرستان در مدیریت حوادث اخیر تقدیر و تصریح کرد: به لطف الهی و تلاش مسئولین محلی، فراشبند توانست بدون بحران شدید حوادث اخیر را پشت سر بگذارد.
نظر شما