نمایشگاهی از پوسترهای عاشورایی در فروردین ۸۴

به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، نمایشگاهی با عنوان پوسترهای عاشورایی در فروردین ماه ۸۴ برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در این نمایشگاه" تصاویری از پوسترهای عاشورایی به نمایش گذاشته می شود. هنرمندانی که علاقمند به شرکت دادن آثارعاشورایی خود در این نمایشگاه هستند، می توانند تا ۳ اسفند ماه ۸۳ آثارشان را به مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، واقع در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه، ارسال و یا تحویل دهند.

روابط عمومی حوزه هنری اعلام کرد: آثار ارسالی به تعداد ۵ اثر قابل پذیرش بوده و این آثار بایستی در پرینت رنگی A۴ به همراه CD فایل باشند. آثاری که در نمایشگاه شرکت داده می شوند تا ۵ اسفند ماه انتخاب می شوند و در ۱۶ اسفند ماه هم نفرات برتر اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است آثار راه یافته به نمایشگاه، توسط مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری به صورت ۱۰۰ در ۷۰ و پلات لامنیت در نمایشگاه ارایه شده و در کاتالوگ و کتاب نمایشگاه چاپ خواهند شد. در ضمن به کلیه هنرمندانی که آثارشان را به نمایشگاه ارسال می کنند، نسخه ای از کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.

گفتنی است، به آثار برگزیده به پاس قدردانی و تبرک آثار ارزشی، جوایزی شامل: لوح تقدیر و ۷ سکه بهار آزادی به نفر اول، لوح تقدیر و ۵ سکه بهار آزادی به نفر دوم و لوح تقدیر و ۳ سکه بهار آزادی به نفر سوم اهدا خواهد شد.

