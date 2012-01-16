خروجی آموزش و پرورش جوابگوی نیازهای جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعدازظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان، افزود: نظام فکری و تعلیم و تربیت باید الگوی تمام عیار نظام دینی ما و با خلاقیت و مشارکت و هم افزایی همراه باشد.
وی بیان کرد: بازنگری، بازسازی و مهندسی ساختار نظام آموزش و پرورش باید جوابگوی خواستهها و نیازها باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مسئله علم و دانش اندوزی دانش آموزان در راستای گره گشایی مشکلات و نیازهای فرهنگی، اقتصادی و دیگر بخشهای جامعه و دستیابی به منابع برای تولید ثروت و درآمد و خدمت به مردم اشاره کرد و گفت: هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش نیازمند تفکر عالمانه است.
نیکزاد تصریح کرد: بدون تردید فتح قلههای پیشرفت، عزت و شرف بدون کار عالمانه، ابتکار و نوآوری ممکن نیست و زیربنای آن نظام تعلیم و تربیت است.
وی اظهار داشت: امروزه ایران اسلامی در آستانه یک جهش بزرگ و شکوفایی تاریخی قرار دارد و آموزش و پرورش که زیربنای همه چیز است هم باید با تحولات بنیادی در نظام تعلیم و تربیت جهش اساسی به وجود آورد تا شاهد شکوفایی و حرکت پرشتاب به سمت جلو و فتح قلههای رو به پیشرفت در آینده باشیم.
استاندار تاکید کرد: باید تلاش کرد با فرهنگ سازی اقبال مردم را به سمت نظام تعلیم تربیت و مشارکت و حمایت بیشتر در امور آموزش و پرورش بالا برد.
سایت جدید اداری در یاسوج احداث می شود
نیکزاد همچنین یادآور شد: سایت جدید اداری در منطقه زیرتل یاسوج احداث می شود و ساختمانهای اداری و قدیمی نیز در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: شهرداری نیز موظف است تمامی این ساختمانها را بهسازی و تبدیل به کاربریهای فضای آموزشی، تفریحی و فضای سبز و بهداشتی کند.
نیکزاد تاکید کرد: آموزش و پرورش و نوسازی مدارس میتوانند از این فضاها برای تغییر کاربری به فضای آموزشی استفاده کنند و در این خصوص مشکلات کمبود و یا تراکم و فشردگی فضاهای آموزشی در یاسوج را برطرف سازند.
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